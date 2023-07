Laut talkSPORT steht Arsenal-Mittelfeldspieler Granit Xhaka kurz davor, für 21,5 Millionen Pfund zu Bayer Leverkusen zu wechseln.

Die Gunners könnten auch einen weiteren Sommerzugang begrüßen, da sie ihre Bemühungen um die Verpflichtung von Ajax-Verteidiger Jurrien Timber fortsetzen.

4 Xhaka ist auf dem Weg aus der Ausgangstür Bildnachweis: AFP

4 Arsenal steht kurz davor, Timber von Ajax zu verpflichten Bildnachweis: Getty

Nach dem zweiten Platz in der letzten Saison bereitet sich Arsenal auf einen weiteren Titelkampf in der Premier League vor.

Pablo Mari und Ainsley Maitland-Niles waren bisher ihre einzigen Abgänge, aber Xhaka könnte der nächste Star sein, der geht.

Der 31-Jährige steht kurz vor einem Wechsel nach Leverkusen, das in der Bundesliga den 6. Platz belegt.

Da sich der Schweizer Nationalspieler nun im letzten Jahr seines Vertrags befindet, hat Arsenal beschlossen, diesen Sommer von ihm zu profitieren.

Er wird den Norden Londons nach sieben Spielzeiten bei dem Verein verlassen, in denen er in allen Wettbewerben 23 Tore in 297 Einsätzen erzielte.

Obwohl weitere Abgänge folgen könnten, arbeitet die Mannschaft von Mikel Arteta im Vorfeld der neuen Saison auch an Neuzugängen.

Arsenal ist zuversichtlich, einen 40-Millionen-Pfund-Deal für Ajax-Star Timber abzuschließen, der sich im Verein einer medizinischen Untersuchung unterziehen muss.

Er wird einer der jüngsten Neuzugänge sein, wobei Kai Havertz ihr erster im Sommer ist und Declan Rice wahrscheinlich der nächste sein wird.

Timber wird Teil der bereits beeindruckenden Verteidigung der Gunners werden, die durch die Beibehaltung eines ihrer Topstars verstärkt wird.

Der neue Vertrag von William Saliba soll diese Woche bekannt gegeben werden, und auch ein neuer Vertrag für Flügelspieler Reiss Nelson steht kurz vor der offiziellen Bekanntgabe.

Arsenal wird wahrscheinlich im Sommer aktiv bleiben, da sie in der nächsten Saison unter Arteta einen Schritt weiter gehen wollen.

Meister Manchester City hat sich durch die Verpflichtung von Mateo Kovacic verstärkt, auch Josko Gvardiol wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

4 Saliba steht kurz davor, einen neuen Deal zu Papier zu bringen Bildnachweis: Getty