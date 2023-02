Arsenal Frauen 1 – 0 Man City Frauen

Stina Blackstenius kam von der Bank und erzielte den Siegtreffer in der Verlängerung, als Arsenal mit einem Sieg über Titelverteidiger Manchester City das Finale des Continental Cup erreichte.

Nach torlosen 90 Minuten vollendete der schwedische Nationalspieler mit einem klugen Schachzug den verdienten 1:0-Sieg im Meadow Park.

Die Mannschaft von Jonas Eidevall trifft nun im Finale im Selhurst Park am 5. März entweder auf West Ham oder Chelsea.

Laura Wienroither verpasste ein Eins-gegen-Eins für Arsenal, als Sandy MacIver eine kluge Parade zeigte, während die Heldin der Women’s Euros, Chloe Kelly, am anderen Ende von Sabrina D’Angelo vereitelt wurde.

In der regulären Spielzeit kamen beide Mannschaften am ehesten an die Latte, als Lina Hurtig aus kurzer Distanz die Latte traf.

Arsenal baute in der Schlussphase der regulären Spielzeit eine Menge Dampf auf, aber eine Mischung aus verschwenderischem Abschluss – insbesondere einem schlechten Kopfball von Hurtig – und ein paar klugen Paraden brachte das Spiel in die Verlängerung.

Nur drei Minuten nach Beginn der Verlängerung gelang den Gastgebern endlich der Durchbruch, als Blackstenius eine Flanke von Hurtig ins Tor lenkte, die nach schweren Knieverletzungen von Beth Mead und Vivianne Miedema mit ansehen musste, wie die Torschützenkönigin auf ihren Schultern lastete.

Arsenal hofft nun auf ein ähnliches Ergebnis, wenn die beiden Mannschaften am Samstagmorgen in der Women’s Super League erneut aufeinandertreffen.