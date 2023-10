Arsenal FC – Sheffield United 5:0 (2:0)

Der Dreier Eddie Nketiah bescherte Arsenal FC am 10. Spieltag der Premier League den siebten Saisonsieg. Der englische Nationalspieler erzielte beim 5:0 (2:0)-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Sheffield United drei Tore (28., 50. und 58. Minute). Fábio Vieira (88.) sorgte per Elfmeter für den 4:0-Endstand für die „Gunners“. Takehiro Tomiyasu (90.+6) sorgte für den Schlusspunkt. Gegen die „Gunners“, bei denen der deutsche Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf stand, hatten die Gäste nicht den Hauch einer Chance auf einen Sieg.

Dank des Erfolgs sprang Arsenal zumindest für einen Tag an Manchester City vorbei auf den zweiten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Tottenham Hotspur beträgt zwei Punkte. Sheffield hingegen ist weiterhin sieglos und liegt mit einem Punkt auf dem letzten Platz.

Chelsea FC – Brentford FC 0:2 (0:0)

Der FC Chelsea hat im eigenen Stadion erneut einen Fehler begangen. Die „Blues“ um Trainer Mauricio Pochettino verloren am frühen Samstagnachmittag mit 0:2 (0:0) gegen den FC Brentford – und blieben im fünften Heimspiel der Saison zum vierten Mal sieglos (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen). Chelsea, das einen schrecklichen Saisonstart hatte, schien sich mit sieben Punkten aus den letzten drei Ligaspielen kürzlich rehabilitiert zu haben. Entsprechend mutig starteten die Gastgeber gegen Brentford. Allerdings profitierte Chelsea nicht von seiner Dominanz im Spiel: Ethan Pinnock (58.) und Bryan Mbeumo (90.+6) konterten Pochettinos Team jeweils eiskalt und sicherten sich die überraschenden drei Punkte.

Chelsea rutscht durch die Pleite auf den elften Platz ab, während Brentford nun auf dem zehnten Tabellenplatz liegt. Im weiteren Verlauf des Spieltags können beide Mannschaften jeweils maximal vier Plätze abrutschen.

Weitere Ergebnisse vom Samstag:

AFC Bournemouth – Burnley FC 2:1 (1:1)

Wolverhampton Wanderers – Newcastle United 2:2 (1:2)