Arsenal’s overwinning op Crystal Palace heeft ervoor gezorgd dat ze de verwachtingen blijven overtreffen terwijl ze hun Premier League-titel behouden.

The Gunners wonnen zondagmiddag met 4-1, een bijna perfecte reactie op hun vertrek uit de Europa League eerder deze week.

Getty De opener van Gabriel Martinelli zette Arsenal op weg naar een cruciale overwinning

Getty Twee doelpunten van Bukayo Saka inspireerden de Gunners tot nog eens drie punten

Door de slag van Gabriel Martinelli, de tweehonkslag van Bukayo Saka en de finish van Granit Xhaka breidde Arsenal hun voorsprong aan de top uit tot acht punten.

Door het resultaat behouden ze de controle over de titelrace op weg naar de internationale pauze.

Het heeft er ook toe geleid dat de ploeg van Mikel Arteta een aantal indrukwekkende prestaties heeft neergezet toen ze hun zinnen zetten op hun eerste titel sinds 2004.

Arsenal is de eerste club in de geschiedenis van het Engelse voetbal die negen Londense derby’s in één seizoen heeft gewonnen.

Alleen Brentford kon hen ervan weerhouden om er een full house van te maken dankzij hun 1-1 gelijkspel in februari – een wedstrijd waarin de gelijkmaker van de Bees in controversiële omstandigheden tot stand kwam.

De overwinning van The Gunners was ook hun 22e overwinning in het Premier League-seizoen tot nu toe, het hoogste aantal dat ze ooit hebben gewonnen in hun eerste 28 wedstrijden.

Getty Xhaka scoorde zijn tweede doelpunt in evenveel wedstrijden om de stand op 3-0 te brengen

Hoeveel wedstrijden zal Mitrovic missen? Fulham-ster weggestuurd voor duwen scheidsrechter bij Man United Gebogen dampen bij ‘beschamende’ VAR als Fernandes ongestraft voor push, maar Mitrovic weggestuurd Mitrovic duwt scheidsrechter terwijl Fulham instort met drie rode kaarten bij Man United Kulusevski onthult geschokte reactie in de kleedkamer van de Spurs na het gelijkspel van Southampton Fraser Forster krijgt een oproep om de geblesseerde Engelse doelman te vervangen Gary Lineker trekt zich terug uit de BBC FA Cup-verslaggeving en wordt vervangen door Alex Scott





Dit is hetzelfde aantal overwinningen dat ze in de vorige campagne behaalden, en ze hebben er nog tien te spelen.

Arteta’s titeljagers zitten ook op 69 punten voor de campagne, gelijk aan hun score van vorig seizoen.

Naarmate het seizoen vordert, lijkt het er steeds waarschijnlijker op dat Arsenal de titel gaat winnen.

Getty Arteta zal zeker blij zijn met hoe zijn ploeg reageerde op het vertrek uit de Europa League

Manchester City blijft achter hen staan ​​en de twee partijen moeten elkaar nog een keer ontmoeten voor het einde van de campagne.

Echter, met Arsenal uit de FA Cup en niet langer actief in Europa, is de competitie nu hun enige focus.

Resultaten en prestaties die vergelijkbaar zijn met die tegen Palace zullen hen zeker leiden op de weg naar succes, waarbij de club veel controle heeft over hun eigen lot.