De Engelse Premier League wordt al lang beslist door de kleinste marges; een verloren punt hier, een gemiste goal daar.

Slechts één punt scheidde de kampioen van vorig jaar Manchester City van nummer twee Liverpool en, zoals de ploeg van Jurgen Klopp nu leert, wegkwijnen midden op de tafel, komen kansen om de titel te winnen niet vaak voor.

Dus toen “menselijke fouten”, zoals erkend door de instantie die verantwoordelijk is voor de Premier League-scheidsrechters, Brentford’s gelijkmaker in een 1-1 gelijkspel met koploper Arsenal liet staan, lokte dat een woedende reactie uit omdat het de Gunners een cruciale overwinning ontzegde.

“Ik keek net achterom en het is buitenspel, ja”, zei manager Mikel Arteta na afloop tegen Sky Sports. “Hebben ze uitgelegd waarom het niet mocht? Nee. Het is frustrerend, maar ze zullen waarschijnlijk later in de week een verklaring geven. Vandaag hebben we er geen.”

Met een 1-0 achterstand van Brentford kopte Ivan Toney een doelpunt binnen nadat de bal uit een vrije trap rond het strafschopgebied was gehobbeld.

De video-assistent-scheidsrechter (VAR) Lee Mason controleerde de uitdaging van Ethan Pinnock op Gabriel tijdens de eerste vrije trap, maar leek de VAR-richtlijnen niet te gebruiken om een ​​tweede incident in de opbouw van het doel te controleren toen Christian Norgaard buitenspel leek te staan.

“Bij verdedigen moet je bepaalde principes hanteren en dat doe je door je aan de regels te houden. Plotseling verander je de regels en dan moet je je principes veranderen”, vervolgde Arteta.

“Vertel het ons dus van te voren, dan houd je de (verdedigings)linie niet zo hoog. Omdat je altijd een voordeel hebt als je wordt geblokkeerd. Je kunt niet blokkeren als je buitenspel staat.”

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), de instantie die verantwoordelijk is voor Premier League-scheidsrechters, vertelde CNN dat zijn hoofdscheidsrechter Howard Webb contact had opgenomen met Arsenal “om de significante fouten in het VAR-proces te erkennen en uit te leggen.”

Het voegde eraan toe dat de fout “grondig werd beoordeeld door PGMOL”.

Het gelijkspel van Arsenal tegen Brentford was de tweede opeenvolgende week waarin het punten liet liggen na een schokkend verlies tegen Everton, en de voorsprong op Manchester City is nu slechts zes punten, in plaats van acht als het de overwinning op Brentford had veiliggesteld.

De Gunners betreden woensdag het veld en spelen tegen City in een duel dat waarschijnlijk hun seizoen zal bepalen.