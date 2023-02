Manchester United, Arsenal en Chelsea staan ​​op scherp nu Marcus Thuram deze zomer Borussia Mönchengladbach gratis zal verlaten.

De Fransman loopt aan het einde van het seizoen zijn contract af en heeft een nieuw aanbod van de Duitse club afgewezen, waardoor de Europese topploegen op de hoogte worden gebracht.

Getty Thuram scoorde 42 doelpunten in 124 wedstrijden voor Mönchengladbach

Thuram heeft tot nu toe een prima seizoen in de Bundesliga achter de rug, scoorde 14 doelpunten aan de kant van Daniel Farke en was ook het onderwerp van transferinteresse in januari.

Nu zullen clubs aanbiedingen voor hem voorbereiden terwijl hij zich klaarmaakt voor de volgende stap in zijn carrière, en hij zal geen gebrek aan interesse hebben.

Gladbach’s sportief directeur Roland Virkus onthulde dat Thuram een ​​nieuw bod afwees en dat hij de club zonder transfersom zal verlaten.

“Met Marcus Thuram hebben we gestrekt”, vertelde hij aan Sport1, voordat hij zijn teleurstelling toegaf dat hij gratis gaat.

“We moeten accepteren dat het de nog grotere clubs zijn waar Marcus naar toe gaat. Het feit dat spelers ons gratis zullen verlaten, is geen positieve situatie en ik kan het niet verzoenen.”

Er was interesse in een verhuizing van Thuram in januari en Gladbach legde een prijskaartje van £ 8 miljoen op de Fransman, die bekend staat om zijn snelheid en efficiëntie bij het leiden van de linie.

Manchester United en Arsenal waren toen enthousiast over een verhuizing, vooral de Gunners toen Gabriel Jesus een langdurige blessure opliep, maar er werd nooit een stap gezet voor de aanvaller.

Getty Het contract van de 25-jarige verdediger loopt aan het einde van het seizoen af

Vanuit Europa hebben Barcelona en Juventus ook de situatie van Thuram in de gaten gehouden en zouden in de verleiding kunnen komen – de kant van La Liga heeft de laatste tijd de gave gehad om spelers op gratis transfers te contracteren en de Fransman zou de volgende kunnen zijn die toetreedt.

Thuram maakte indruk op het WK met Frankrijk en presteerde prima in de finale, waar hij in de eerste helft van de bank kwam en Argentinië veel problemen bezorgde.