Arsenal-Chef Mikel Arteta schwitzt vor dem Aufeinandertreffen in Leeds über die Fitness von Gabriel Jesus, der beim Sieg gegen Liverpool einen Schlag auf den Kopf erlitten hat

Arsenal-Manager Mikel Arteta schwitzt über die Fitness von Gabriel Jesus, der sich beim Sieg am Sonntag gegen Liverpool einen Schlag zugezogen hat.

Der 25-jährige Stürmer leitete den 3:2-Sieg gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp im Emirates Stadium ein, mit dem Arsenal an die Spitze der Premier League zurückkehrte.

Getty Jesus wird nach einem Schlag gegen Liverpool einer weiteren Beurteilung unterzogen

Jesus, der seinem Team in neun Spielen zu einem achten Sieg verholfen hatte, erlitt während des Duells einen Schlag auf den Kopf.

Der brasilianische Nationalspieler wurde von einem Längslenker von Liverpool-Verteidiger Kostas Tsimikas erwischt, der versuchte, aus dem Weg zu gehen, um nicht auf Martin Ödegaard zu treten, der zuvor zu Boden gegangen war.

Das medizinische Personal von Arsenal eilte nach dem Vorfall sofort auf das Spielfeld, nachdem es von besorgten Spielern gerufen worden war.

Jesus war schließlich wieder auf den Beinen und machte weiter, bevor er spät von Eddie Nketiah ersetzt wurde.

Arteta hat seitdem bekannt gegeben, dass der Club diese Woche weitere Bewertungen seines Stars durchführen wird, bevor er weitere Kommentare abgibt.

„Ich weiß es nicht, ich war noch nicht beim Arzt, aber ich bin mir sicher, dass sie ihn untersuchen“, sagte der Spanier gegenüber Reportern.

Getty Jesus musste das Feld verlassen und wurde dann später durch Nketiah ersetzt

„Er schien nach dem Spiel in Ordnung zu sein. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber wir werden natürlich beurteilen, wie es ihm geht.“

Jesus, der bisher in allen Wettbewerben fünf Tore erzielt hat, wird am Donnerstagabend wahrscheinlich das Spiel gegen Bodo/Glimt in der Europa League verpassen, wobei Nketiah an seiner Stelle beginnen wird.

Arsenal trifft am Sonntag auf Leeds, bevor es zu einem Doppelspiel gegen den PSV Eindhoven kommt, das zwischen die Begegnungen mit Southampton und Nottingham Forest fällt.

Die Gunners bleiben ohne die langzeitverletzten Emile Smith Rowe (Leiste) und Mohamed Elneny (Knie), während Oleksandr Zinchenko mit einer Muskelverletzung ausfällt.