Arsenal beweist Gary Neville das Gegenteil, aber Mikel Arteta spielt den Sieg gegen Chelsea im Titelgespräch herunter, während der ehemalige Gunner vor harten Spielen im Januar warnt

Mikel Arteta bestritt, dass der Sieg am Sonntag bei Chelsea ein klarer Sieg im Titelrennen war, gibt jedoch zu, dass dies für seine Mannschaft ein Schritt in die richtige Richtung ist.

Arsenal feierte an der Stamford Bridge den dritten Sieg in Folge in der Premier League, wobei der 1:0-Sieg wohl der wichtigste von allen war.

Arsenal-Verteidiger Gabriel erzielte an der Stamford Bridge das einzige Tor des Spiels

Gabriels Abschluss aus kurzer Distanz sorgte dafür, dass die Gunners wieder über Manchester City aufstiegen, um den ersten Platz zu erobern und einen weiteren großen Test ihrer Titelqualifikationen zu bestehen.

Arteta war bei Vollzeit sichtlich begeistert und der Chef der Gunners gab zu, dass der Sieg über ihre Londoner Rivalen ein großer Schritt nach vorne für seine Mannschaft ist.

„Das ist keine Aussage [win] für uns“, sagte Arteta in einem exklusiven Interview mit talkSPORT.

„Es ist ein weiterer Schritt nach vorne, um uns selbst zu beweisen, dass wir es schaffen können – dass wir gegen diese Spieler und dieses Team auf diesem Niveau spielen können und hoffentlich mehr Selbstvertrauen haben können.“

Arteta lobte auch die Fähigkeit von Arsenal, die Anforderungen eines Londoner Derbys nach ihren Heldentaten in der Europa League am Donnerstagabend so schnell zu bewältigen.

Er fügte hinzu: „Sie sind eine wirklich junge Mannschaft und ich denke, sie haben heute wie eine wirklich reife Mannschaft gespielt, mit Gelassenheit, Entschlossenheit, Qualität und mit dem Mut, es in diesem Szenario zu tun.

BT-Sport Arteta war voll des Lobes für seine Mannschaft, nachdem er den ersten Tabellenplatz zurückerobert hatte

„Das sind die Schritte, die wir als Team gehen müssen, und ich denke, heute haben wir diese Schritte getan.

„Es war wirklich wichtig, zu Null zu bleiben und unsere Defensivleistung zu erzielen.

„Wir haben heute in einem anderen Kontext gegen eine Spitzenmannschaft in einem sehr schwierigen Stadion mit starkem Regen um 12 Uhr gewonnen, nachdem wir am Donnerstagabend gespielt hatten, aber wir haben es trotzdem geschafft zu gewinnen.“

Arsenal trifft am Mittwoch im Carabao Cup auf Brighton, gefolgt von einer Reise zu den Wolves am nächsten Wochenende, bevor einige seiner Stars zur Weltmeisterschaft aufbrechen.

AFP Am Ende gab es einige brillante Szenen, als Arsenal seinen 1: 0-Sieg feierte

Auf die Frage, ob die WM-Pause den Schwung der Gunners stoppen würde, verriet Arteta, dass er die Zeit nutzen würde, damit sich seine Spieler ausruhen könnten

„Das kann ich nicht verhindern [timing of the World Cup]. Ich habe zu nichts etwas Bestimmtes zu sagen. Das war so geplant. Wir werden es so gut wie möglich angehen, aber wir werden uns etwas ausruhen, um uns vorzubereiten, wenn wir zurück sind.

„Jetzt liegt der Fokus auf Mittwoch und Sonntag. Lassen Sie uns die Arbeit so erledigen, wie wir es tun, und über den nächsten Schritt nachdenken.“

Arsenal hat in dieser Saison eine Reihe von Tests bestanden, aber der ehemalige Schütze Perry Groves hat gewarnt, dass der Januar ein schwieriger Monat für sie werden könnte.

Getty Die Szenen am Ende zeigen, wie viel es bedeutete, aber Arteta spielte die Bedeutung des Ergebnisses im Kontext des Titelrennens schnell herunter

„Ende Januar, dann denke ich, haben wir eine bessere Vorstellung, weil es im Januar einige wirklich schwierige Spiele gibt. Ich denke, es ist Newcastle zu Hause, Spurs auswärts, Manchester United zu Hause“, sagte Groves.

„Wenn Sie bis zum Ende dieses Zeitraums kommen und immer noch im Wettbewerb sind. Wenn Sie punktgleich mit Man City oder einen Punkt dahinter liegen, würden Sie sagen: „Ja, Arsenal ist im Titelrennen. Aber die Kadertiefe macht mir ein bisschen Sorgen.“

Arsenals harter Januar Newcastle (H) – 3. Januar Tottenham (A) – 14. Januar Manchester United (H) – 21. Januar

Obwohl es im Arsenal-Lager relativ ruhig um ihre Titelqualifikationen geht, gibt es keinen Zweifel, dass sie große Fortschritte gemacht haben.

Sie beweisen, dass viele falsch liegen, darunter Gary Neville, der sagte, ein vierter Platz sei das Beste, was Arteta im Emirates Stadium erreichen könne.

„Wenn sie Vierter werden, ist das in gewisser Weise das Beste“, sagte Neville in The Overlap.

„Da ist Pep [Guardiola], [Jurgen] Klopp, Manchester United und Chelsea, wohin können sie gehen? Sie werden nicht antreten.

„Mikel Arteta ist ein brillanter Trainer … Ich finde es toll, dass wir ein Team sehen, aus dem er das Maximum herausholt – ich kann genau sehen, wie er spielen möchte, wir alle können es.

„Aber er wird Vierter [and] Wenn er es wirklich hart angehen würde, würde er wahrscheinlich sagen: ‚Richtig, das ist das Beste, was ich dort tun kann, ich gehe jetzt und hole mir meinen nächsten Job‘.“

Aber es scheint, dass der nächste Job, um den Arteta sich Sorgen macht, darin besteht, drei Punkte bei Wolves zu holen, um sicherzustellen, dass seine Mannschaft an der Tabellenspitze bleibt, bevor die Saison unterbrochen wird.