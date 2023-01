Arsenal-Bericht: Gunners und Newcastle führen Gespräche mit Agent von Lazio-Star Sergej Milinkovic-Savic

Berichten zufolge haben Arsenal und Newcastle Gespräche mit dem Agenten von Lazio-Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic geführt, aber sie stehen vor einem harten Kampf, um ihn von Rom wegzubekommen.

Milinkovic-Savic hat während seiner siebeneinhalbjährigen Amtszeit bei den Biancocelesti regelmäßig das Interesse der Premier League geweckt.

Und englische Klubs könnten diesen Monat oder am Ende der Saison wieder ins Spiel kommen, da der 27-Jährige im Juli in sein letztes Vertragsjahr tritt.

Milinkovic-Savic ist im Juni 2024 vertragslos (Bildnachweis: PA)

Laut italienischem Journalisten Nicol Schira (öffnet in neuem Tab)Arsenal und Newcastle sind daran interessiert, Geschäfte zu machen.

Beide Vereine sprachen diese Woche mit dem Agenten von Milinkovic-Savic, dem ehemaligen Chelsea-Stürmer Mateja Kezman, um einen möglichen Wechsel zu besprechen.

Lazio-Präsident Claudio Lotito ist jedoch ein notorisch harter Verhandlungspartner und wird alles tun, um den Serben davon zu überzeugen, zu bleiben und einen neuen Deal abzuschließen.

Milinkovic-Savic wird mit 60 Millionen Euro bewertet Transfermarkt (öffnet in neuem Tab)aber Lotito hat in der Vergangenheit das Doppelte dieser Summe verlangt und wird wahrscheinlich eine beträchtliche Gebühr verlangen, sollte jetzt oder im Sommer ein Verkauf stattfinden.

Die Mannschaft von Mikel Arteta liegt an der Tabellenspitze der Premier League (Bildnachweis: Getty)

Römische Zeitung Corriere dello Sport (öffnet in neuem Tab)berichtete im November, dass Lazio nicht unter 100 Millionen Euro verkaufen werde.

Auch Real Madrid, PSG und Juventus wurden in der Vergangenheit mit dem serbischen Star in Verbindung gebracht.

Milinkovic-Savic, ein großer und starker Mittelfeldspieler mit hervorragender Technik und Übersicht, hat in 316 Spielen 63 Tore erzielt und weitere 58 vorbereitet, seit er 2015 von Genk zu Lazio kam.

In dieser Saison hat der Serbe fünf Tore und sieben Vorlagen in 22 Spielen in allen Wettbewerben für die Mannschaft von Maurizio Sarri geliefert, die in der Serie A Fünfter ist.

