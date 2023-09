Arsenal feierte seine Rückkehr in die Champions League mit Stil, indem es den PSV Eindhoven im Emirates Stadium mit 4:0 besiegte.

Die Mannschaft von Mikel Arteta lieferte nach sechs Jahren Abwesenheit von Europas wichtigstem Pokalwettbewerb eine perfekte Leistung ab, um diesen Sonntag live im Nord-London-Derby gegen Tottenham anzutreten Sky Sportsin guter Form.

Bukayo Saka brachte die Gastgeber bereits in der achten Minute mit einem Schuss aus kurzer Distanz in Führung, und dann schoss Leandro Trossard von der Strafraumgrenze ins Tor.

Gabriel Jesus vergab in der ersten Halbzeit mehrere Chancen, fügte aber vor der Pause schließlich noch die dritte hinzu, und dann vollendete Martin Odegaard in der zweiten Halbzeit mit einem unaufhaltsamen Schuss von der Strafraumgrenze eine hervorragende Leistung.

Spielerbewertungen: Arsenal: Raya (7), White (7), Saliba (7), Gabriel (7), Zinchenko (7), Odegaard (8), Rice (7), Havertz (6), Saka (8), Gabriel Jesus (8) , Trossard (7). Subs: Nelson (6), Tomiyasu (6), Smith Rowe (6), Vieira (6), Jorginho (6). PSV Eindhoven: Benitez (4), Teze (5), Bella-Kotchap (4), Boscagli (4), Dest (5), Schouten (5), Veerman (5), Bakayoko (6), Saibari (5), Lang (6 ), De Jong (6). Subs: Lozano (6), Tillman (6), Ramalho (6), Vertessen (6), Pepi (n/a) Spieler des Spiels: Martin Odegaard

Wie Arsenal den PSV umgehauen hat

Bild:

Leandro Trossard wird zu seinem zweiten Treffer für Arsenal gratuliert





Saka begann die Niederlage in der ersten Halbzeit, als Odegaards Schuss aus knapper Distanz in den Lauf des Flügelspielers pariert wurde, der aus kurzer Distanz keinen Fehler machte.

Teamnachrichten: David Raya behielt seinen Platz im Tor von Arsenal vor Aaron Ramsdale. Kai Havertz ersetzte Fabio Vieira im Mittelfeld, während Leandro Trossard für den verletzten Gabriel Martinelli einsprang.

Gabriel Jesus war der dritte Wechsel seit Arsenals 1:0-Sieg gegen Everton, da er anstelle von Eddie Nketiah vorne startete.

Der frühere Linksverteidiger von Crystal Palace, Patrick van Aanholt, saß beim PSV auf der Bank, während der von Southampton ausgeliehene Armel Bella-Kotchap in der Startelf stand.

Jesus hätte seine ersten Momente später haben sollen, als er eine flache Flanke aus dem Fünfmeterraum nicht treffen konnte, aber im zweiten Spiel spielte er eine Schlüsselrolle. Der Stürmer stürmte durch die Mitte des Feldes, bevor er zu Saka passte, der Trossard ins rechte untere Eck schoss.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Tim Sherwood reagiert, als Gabriel Jesus die Gunners im Emirates-Stadion gegen den PSV zum Dreier bringt



Arsenal schnurrte und sah, wie Kai Havertz innerhalb von vier Minuten das Tor verfehlte, Walter Benitez zweimal nach zwei Versuchen von Jesus rettete und Gabriel nach einer Ecke köpfte.

Der PSV stellte zwar eine Angriffsgefahr dar, da Flügelspieler Johan Bakayoko vom Rand des Strafraums am Tor vorbei schoss, aber es waren Arsenal und Jesus, die erneut ins Netz gingen. Trossard flankte für den brasilianischen Nationalspieler und dieser schoss den Ball rücksichtslos in die obere linke Ecke.

Bild:

Martin Odegaard freut sich über den vierten Treffer für Arsenal





Emile Smith Rowe kam in der zweiten Halbzeit zum ersten Mal in dieser Saison zum Einsatz und begeisterte das Arsenal-Publikum noch einmal. Innerhalb von zwei Minuten war er beteiligt, als Odegaard aus 25 Metern hart und tief in die linke untere Ecke schoss.

Arteta: Es war eine wunderschöne Nacht!

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Mikel Arteta beschrieb den 4:0-Sieg von Arsenal gegen den PSV als „einen wunderschönen Abend“ und meinte, dass seine Spieler in beiden Strafräumen außergewöhnlich waren, glaubt aber, dass sie diese Leistung noch weiter verbessern können.



Arsenal-Trainer Mikel Arteta: „Es war ein wunderschöner Abend. Nach so langer Zeit mussten wir die richtige Leistung zeigen, um das Spiel zu gewinnen.“

„Es war großartig, die Atmosphäre und die Champions-League-Musik zu sehen. Vorher wurde es etwas emotional. Wir haben in beiden Boxen gezeigt, dass wir außergewöhnlich waren, und das war der Unterschied.“

„Ich war wirklich begeistert von (dem Spiel). Ich zeige das nicht zu sehr. Es ist Teil der Reise, sie begann letztes Jahr. Wir haben uns das Recht verdient, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, und da müssen wir als Verein sein.“ Und jetzt haben wir die Verantwortung zu produzieren, um auf diesem Niveau zu bleiben.

„Von Box zu Box gab es Dinge, die wir viel besser hätten machen sollen. Aber gleichzeitig so zu spielen, wie sie in bestimmten Momenten spielen, und in der Champions League vier Tore gegen eine Mannschaft zu erzielen, die kein Spiel verloren hat, Anerkennung gebührt ihnen.“

Opta Stats – PSVs heißer CL-Lauf geht weiter

Arsenal ist zum ersten Mal seit 2013/14 mit einem Sieg am 1. MD in die UEFA Champions League gestartet (2:1 gegen Marseille), während dies ihr höchster Auftaktsieg im Wettbewerb seit 2010/11 (6:0 gegen Sporting) war Braga).

Mit Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus und Martin Ødegaard war Arsenal erst die siebte Mannschaft, die bei ihrem UEFA-Champions-League-Debüt für den Verein im selben Spiel vier verschiedene Spieler punktete, und das erste seit RB Salzburg gegen Genk September 2019 (Ulmer, Hee-chan, Haaland, Szoboszlai).

PSV blieb in seinen letzten 15 UEFA-Champions-League-Spielen sieglos (D6 N9), seit einem 2:1-Heimsieg über ZSKA Moskau im Dezember 2015, und ist seit einem 1:0-Sieg auch in 14 Auswärtsspielen im Wettbewerb sieglos (D4 N10). bei ZSKA Moskau im November 2007.

Arsenal erzielte zum ersten Mal seit Dezember 2014 gegen Galatasaray drei Tore in der ersten Halbzeit eines einzigen UEFA-Champions-League-Spiels.

Was kommt als nächstes?

Sonntag, 24. September, 14:00 Uhr



Anstoß ist um 14:00 Uhr





Arsenal Gastgeber der Rivalen im Norden Londons Tottenham An Super Sonntagweiter leben Sky Sports. Anstoß 14 Uhr. Ihr nächstes Champions-League-Spiel der Gruppe B findet statt Linse am Dienstag, 4. Oktober, um 20 Uhr.

PSV Reisen nach Stadt Almere in der Eredivisie am Samstag mit Anpfiff um 17.30 Uhr (BST). Sie werden Gastgeber sein Sevilla in ihrem nächsten Champions-League-Spiel am 4. Oktober um 20 Uhr.