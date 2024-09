Na 16 jaar voor Arsenal in Tor te hebben gewerkt – en een clubrecord te hebben opgebouwd!

Jack Porter (16) is een van de jongste spelers, een van de jongeren in het basiselftal van de eerste man van de wereld. FC Arsenal hoed gespeeld. In 5:1-Sieg in Ligapokal speelden Bolton Wanderers (3. Liga) daar 90 minuten – als Torwart! Op de dag van 72 dagen na 16. Geburtstag.

Damit verloor het Engelse nationale team U17 van de bisherigen Rekordhalter Cesc Fàbregas (37) uit de 16 jaar en 177 dagen oorlog, toen hij in oktober 2003 in een competitiewedstrijd tegen Rotherham United in het basiselftal stond.

Vooral de kans om Porter, sinds 2020, te zien voor het clubspel, met twee vrienden:

Teamkeeper David Raya weegt zijn eerste doelman en de nummer 2 Neto (35) wordt in de Pokal geblokkeerd. De Brasiliaanse liefde in Pokal-betrekkingen voor Ex-Klub Bournemouth op een ist deshalb voor Arsenal niet meer spielberechtigt.

Als jongeling Torwart lieve Porter in de Pokal voor Arsenal auf – een mooie erfenis! Foto: Arsenal FC via Getty Images

Arsenal-trainer Mikel Arteta over Porter’s Einsatz: „We waren heel blij en er zat zoveel geluk in.“ Meer informatie: “Er was een gesprek met de familie en ze waren er niet klaar voor om gehoord te worden. Er wordt nog steeds veel geschreven, er is veel vreugde in mijn leven, en ik was nerveus, zij waren nerveus. Hoe dan ook, ik denk dat er veel feedback is, er is veel getraind en ook veel gelast. Ook mijn medemensen zijn blij met elkaar. Was voor het leven – en was voor een weg, een record dat gemaakt moest worden!”

In het verleden brachten we onze dagen door in de Champions League-wedstrijd met Atalanta op de oever van de Eerste Mannschaft.

De Youngster is met hun eigen gedachten de jongste Torwart-Debütant der Klubgeschichte. Malcolm Webster oorlog 18 jaar en 308 Tage alt. Dat was 1969.

Er zijn 16 jaar ervaring met de beste spelers, de enige wedstrijden voor de eerste Mannschaft die werden betwist. Het record staat nog steeds op Ethan Nwaneri, in de Premier League in september 2022 in de afgelopen 15 jaar en 181 dagen sinds de geboorte van Brentford.