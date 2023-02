Arsenal miste de kans om acht punten voorsprong te nemen aan de top toen Ivan Toney een verdiende gelijkmaker binnenkopte voor Brentford en zo een 1-1 gelijkspel verdiende in het Emirates.

The Gunners lagen op koers om terug te komen van een nederlaag bij Everton en ver weg te blijven van hun titelrivaal Manchester City, die het gat met Aston Villa live kan verkleinen. Superzondag van Sky Sports voordat hij woensdag tegen Arsenal speelde, toen Leandro Trossard slechts vijf minuten nadat hij als invaller in de tweede helft was ingezet, naar huis tikte.

Brentford had Rico Henry een gouden vroege kans zien missen voordat Toney de lat raakte in een indrukwekkende prestatie in de eerste helft die hen bij de rust op voorsprong had moeten staan.

De pittige Bees van Thomas Frank vonden uiteindelijk echter het net en sloegen terug via hun talisman Toney, die van dichtbij knikte om een ​​welverdiend punt te pakken. een voorsprong van zes punten op City.

Meer om te volgen.

Wat is het volgende?

Arsenaal toneelstuk Manchester City in een langverwachte wedstrijd in de top van de Premier League op woensdag 15 februari – aftrap 19.30 uur – voordat hij op zaterdag 19 februari naar Villa Park reist om tegen Aston Villa te spelen; aanvang 12.30 uur.

Brentford gastheer Kristallen paleis op zaterdag 19 februari; aanvang 15.00 uur.