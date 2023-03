CNN

Een man is beschuldigd van moord in verband met een moord in St. Louis maandag die een getuige op video heeft vastgelegd, waarop te zien is hoe een man van dichtbij wordt neergeschoten terwijl hij rond 10.00 uur op een trottoir in het centrum zit

Het St. Louis Circuit Attorney’s Office heeft een aanklacht ingediend voor moord met voorbedachten rade en gewapende criminele actie tegen Deshawn Thomas, 23, nadat, volgens een vermoedelijke verklaring van de politie van de St. Louis Metro Police, agenten reageerden op een oproep voor een schietpartij en David vonden Saldana dood op de stoep op N. Tucker Boulevard.

“Uit onderzoek is gebleken dat het incident is betrapt op surveillance, waarop de beklaagde het slachtoffer aan de overkant van de straat volgt en hem eerst in de rug schiet”, aldus de verklaring. “Terwijl het slachtoffer om zijn leven smeekte, laadde beklaagde zijn vuurwapen en schoot hem door het hoofd.”

In een persbericht zei de politie van St. Louis dat Saldana en Thomas kort voor de schietpartij ruzie kregen bij een nabijgelegen benzinestation.

De politie zei dat Thomas later in hechtenis werd genomen toen hij probeerde een bibliotheek binnen te gaan en dat agenten een vuurwapen en een patroonhuls bij hem vonden.

CNN heeft geen advocaat voor Thomas kunnen vinden, maar volgens het St. Louis Circuit Attorney’s Office moet hij woensdag voor het eerst verschijnen in de 22nd Judicial Circuit Court.

Een getuige deelde een video die zogenaamd van het incident zou zijn met lokale media en deze vond zijn weg naar sociale media.

De politie van St. Louis Metro weigerde te bevestigen dat de video de schietpartij liet zien, maar CNN kon deze geolokaliseren naar het geschatte adres dat door de politie was opgegeven.

De video toont een man die op het trottoir ligt terwijl een andere man van hem wegloopt en dan weer naar hem toe loopt. Na korte tijd gaat de man op de stoep rechtop zitten terwijl de andere man over hem gebogen staat. Dan lijkt de andere man een pistool te laden, het op het hoofd van de man te richten en te schieten. De video bevat geen audio van een gesprek tussen de twee mannen.