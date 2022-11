Arnold Schwarzenegger küsst Enkelin Eloise bei ihrer Taufe – Hollywood Life

Galerie ansehen





Katharina Schwarzenegger32, dokumentierte das arbeitsreiche Thanksgiving-Wochenende ihrer Familie auf Instagram mit seltenen Fotos von all ihren Lieben, einschließlich ihres Vaters Arnold Schwarzenegger. Auf dem dritten Foto in Katherines Post küsste Arnold, 75, seine 6 Monate alte Enkelin süß Eloise auf der Wange in der Kirche für ihre Taufe. Katherine, die das Baby Eloise mit ihrem Ehemann teilt Chris PrattAuf dem Foto mit Arnold zeigte sie, 43, nicht das Gesicht ihrer jüngsten Tochter.

Katherine teilte ein weiteres Foto von Eloise mit einer Strickmütze auf ihrem Autositz neben einem Blumenstrauß. Die ältere Tochter von Katherine und Chris, 2 Jahre alt LylaSie zeigte sich auch auf einem Foto, auf dem ihr Gesicht beschnitten war. Lyla trug ein braunes Kleid mit weißen Strumpfhosen und passenden Schuhen. Es ist möglich, dass Lyla dieses entzückende Outfit zum Erntedankfest der Familie trug.

Katherines Mutter Maria Shriver und ihre Geschwister Patrik, Christina, und Christoph waren auch für Familienfotos in der Post dabei. Ein weiteres Foto zeigte Katherine, die sich an Thanksgiving mit Chris freiwillig bei einer Essensaktion meldete. Sie betitelte den Beitrag: „Ein Wochenende mit leckerem Essen, viel Liebe, einer Taufe, der ersten Ferienzeit und Familie. Ich bin so dankbar und dankbar für diese Erinnerungen ♥️.”

Katherine und Chris begrüßten Eloise im Mai. Chris kündigte die Neuigkeiten auf Instagram an und sagte seinen Anhängern: „Wir freuen uns, die Geburt unserer zweiten Tochter, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt, bekannt zu geben. Mama und Baby geht es gut. Wir fühlen uns mehr als gesegnet und dankbar.“ Das Jurassic Word Dominion Schauspieler ist auch stolzer Vater des 10-Jährigen Jackdie er mit seiner Ex teilt Anna Faris.

Die Familie Schwarzenegger trifft sich trotz der chaotischen Trennung von Arnold und Maria regelmäßig. Die A-Lister hatten sich bereits im Mai 2011 getrennt, nachdem Maria erfahren hatte, dass Arnold eine Affäre mit ihrer ehemaligen Haushälterin hatte. Mildred Patricia Baenaaus der ein Sohn hervorging, Josef Bena, 25. Obwohl Arnold Maria angeblich um Verzeihung bat, reichte die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Journalistin einige Monate später die Scheidung ein. Es dauerte 10 Jahre, bis die Scheidung von Maria und Arnold im Dezember 2021 abgeschlossen war.