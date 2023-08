Es war eine 120-minütige Schachpartie. Herve Renard in Weiß, das Hemd bis zur Brust aufgeknöpft. Tony Gustavvson in Schwarz, die Baseballkappe fest auf dem Kopf sitzend.

Die beiden Trainer versuchten, die Figuren auf dem Brett nach ihrem Geschmack zu überreden und zu überreden, wobei die Dynamik in einem engen Spiel mit feinen Margen, das in einem atemberaubenden Tempo gespielt wurde, heftig wechselte.

Aber zu diesem Zeitpunkt im K.-o.-Fußball ist die Arbeit eines Trainers weitgehend erledigt. Es liegt an den Spielern auf dem Platz, die Kontrolle und Verantwortung selbst zu übernehmen.

Und am Ende musste eine Figur angreifen, um den Unterschied zu machen, denn das Spiel endete im Elfmeterschießen und ging weit über das hinaus, was die Nerven eines jeden verkraften konnten.

Mit Ausnahme derjenigen von Mackenzie Arnold, die als Matildas-Königin auf dem Schachbrett auftrat und mit ihren Heldentaten als Torwartin das erste WM-Halbfinale des australischen Fußballs besiegelte.

„Ein Wort für Mackenzie: MVP“, sagte Emily van Egmond der DW, während sie nach Worten suchte.

„Sie war riesig für uns“, sagte Egmond. „Wir wissen immer, dass sie in diesen Momenten eine große Chance für uns haben wird. Sie ist unglaublich gut im Elfmeterschießen und hat bisher ein fantastisches Turnier gespielt.“

Die Schießerei war spannend und jeder einzelne Spieler auf dem Spielfeld schoss zehn Runden lang. Arnold selbst hatte mit dem fünften Schuss Australiens die Chance, sich den Sieg zu sichern, doch der Ball flog vom Pfosten ab.

Kleinere Menschen wären nach einem solchen Rückschlag zusammengebrochen. Doch Arnold wehrte sich und parierte den Elfmeter von Kenza Dali zweimal (nachdem dieser wiederholt werden musste), um ihren Teamkolleginnen den entscheidenden Schwung zu verschaffen.

„Das war so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, aber ich bin einfach froh, dass ich meinen Job machen und die Mädchen über die Ziellinie bringen konnte“, sagte Arnold. „Zu sehen, wie sich das Team um mich versammelt hat, als ich den Elfmeter verschossen habe, macht mich einfach so glücklich, Teil dieses Teams zu sein und so stolz, Australier zu sein.“

Sam Kerr schoss einen von sieben erfolgreichen Elfmetern Australiens Bild: JONO SEARLE/AAP/IMAGO

Vicki Becho traf für Frankreich den Pfosten und Stürmerin Cortnee Vine besiegelte den Sieg.

„Das war wild“, sagte Vine.

„Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es 10 werden würde“, fügte sie hinzu. „In diesem Moment muss man einfach nach innen schauen und sich selbst unterstützen. Und Mackenzie hatte ein tolles Spiel, sie hat einige großartige Paraden für uns gemacht und ihr gesamtes Turnier war großartig.“

Vine schoss den Elfmeter, der das Spiel für Australien besiegelte Bild: DARREN ENGLAND/AAP/IMAGO

Eine weitere elektrische Atmosphäre

Das „Welcome to Country“ gab den Ton an. Die traditionelle Begrüßung durch die Ältesten der Aborigines hat jedes Spiel in Australien eröffnet, aber dieses fühlte sich vor einem fast 50.000-köpfigen Publikum ganz besonders an.

Onkel Shannon Ruska schickte eine mitreißende Version von Banjo Patersons „Waltzing Matilda“ durch das Suncorp-Stadion und sang in seiner Aborigine-Sprache, während die Menge in den englischen Refrain einstimmte.

Wenn die Spieler nicht bereits von dem Lärm und der Unterstützung begeistert waren, muss diese Darbietung ihren Endorphinspiegel wirklich in die Höhe getrieben haben.

Beide Seiten hatten ihre Chancen. Mary Fowler sah, wie mehrere Schüsse abgewehrt oder gehalten wurden, und Vine kam dem hinteren Pfosten quälend nahe. Die Franzosen Eugenie Le Sommer, Maëlle Lakrar und Becho mussten alle ihre Bemühungen durch Mackenzie abwehren.

„Es war ein bisschen verschwommen“, sagte Steph Catley der DW. „Wir haben wirklich gekämpft. Das Spiel hat wirklich stark an Schwung gewonnen. Es gab Zeiten, in denen wir dominant waren, und es gab Zeiten, in denen sie dominant waren.“

„Beide Mannschaften haben wirklich gut gepresst. Aber ich fand, dass wir wirklich gut gekämpft haben und Macka groß herausgekommen ist und gewaltige Paraden gemacht hat.“

In der 100. Minute glaubte Frankreich, gewonnen zu haben, als Alanna Kennedy ins eigene Tor köpfte, doch der Schiedsrichter bemerkte im Vorfeld ein Foul von Wendie Renard.

Das Elfmeterschießen war wirklich die einzige Möglichkeit, diese beiden Mannschaften zu trennen, und die Matildas schafften es, trotz einer lautstarken Menge im Rücken die Kraft und den Glauben aufzubringen, über die Ziellinie zu kommen.

„Das war verrückt. Es gab ein paar Momente in den letzten Minuten der Verlängerung, die waren einfach so laut“, sagte Vine.

„Es war so schwer zu denken“, fügte sie hinzu. „Aber es war unwirklich, und die australische Öffentlichkeit war so unterstützend und so laut. Und ich hoffe, dass sie weiterhin laut sein wird.“

Mit der Hilfe ihrer Teamkolleginnen hielt Arnold Frankreich 120 Minuten lang in der regulären Spielzeit torlos Bild: JONO SEARLE/AAP/IMAGO

Australiens nächster „Moment“

Gustavsson hat während dieses Turniers viel über „Momente“ gesprochen: den Elfmeter von Steph Catley gegen Irland, den Aufschwung gegen Kanada nach der Kapitulation gegen Nigeria. Caitlin Foord drängt Dänemark zur Unterwerfung.

Bei den Matildas geht es so gut, dass Gustavssons Hände rot, wund und wund sein müssen. Wenn sie nicht gerade das ganze Spiel über fieberhaft dem Spiel seiner Mannschaft applaudierten, zeigte er mit erhobenem Daumen wie ein alberner Vater aus den 1990er-Jahren.

Und der erste Spieler, den er beim Schlusspfiff umarmte, nachdem er sich zunächst auf den Boden sinken ließ und sich einen Moment Zeit nahm, war Arnold.

„Ich bin überwältigt“, sagte Arnold. „Ich habe nicht wirklich verarbeitet, was genau passiert ist.“

„Australien war unser zwölfter Mann in diesem Turnier“, sagte Arnold. „Wir haben sie in diesem Spiel wirklich gebraucht, und sie sind heute Abend für uns da.“

An einem für den australischen Fußball historischen Abend stand Arnold auf, während beide Seiten nach dem entscheidenden Moment suchten. Die Matildas sind nun von echtem Glauben erfüllt, während sie sich auf den Showdown im Halbfinale gegen England vorbereiten.

„Jeder hat an sich geglaubt, an das Team geglaubt“, sagte Catley. „Also haben wir keine Sekunde innegehalten und gedacht, dass wir das nicht gewinnen würden. Wenn man den Glauben und den Geist hat, den wir haben, und den Kampf füreinander und die Bereitschaft, zu laufen, zu arbeiten und für jeden etwas zu tun.“ einander und etwas füreinander schaffen … manchmal kommt es darauf an, wer es am meisten will.

„Und ich kann Ihnen jetzt sagen, dass jeder einzelne Spieler in unserem Team dies zu 100 % und ohne den geringsten Zweifel will. Also werden wir weiter kämpfen, weiterhin füreinander da sein und weiterhin auftauchen.“