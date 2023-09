Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan warnte vor einem möglichen „Coup“ Am Dienstag drohen über Eriwan inmitten weit verbreiteter Proteste, die als Reaktion auf die eskalierenden Spannungen in der umstrittenen Region Berg-Karabach ausbrechen.

„Erwartungsgemäß kommen verschiedene Stellungnahmen von unterschiedlichen Stellen, bis hin zu Aufrufen zur Durchführung eines Putsches in Armenien.“ sagte Pashinyan in einer Erklärung und versprach, dies einzuhalten „Recht und Ordnung“ und auf das angebliche reagieren „Putschversuche“ entsprechend.

Zuvor hatte Aserbaidschan die Umsetzung erklärt „Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung lokaler Natur“ in Berg-Karabach und behauptete, Armenien habe seine militärische Präsenz in der abtrünnigen Region heimlich verstärkt. Baku behauptet, es ziele ausschließlich auf militärische Einrichtungen in der Region. Armenien wiederum bezeichnete diese Eskalation als eine neue „groß angelegte Aggression gegen die Bevölkerung von Berg-Karabach“ Die Stationierung von Einheiten in der umstrittenen Region wurde jedoch bestritten.

Die Eskalation löste in Armenien Aufruhr aus, als Hunderte Demonstranten die Straßen von Eriwan überschwemmten. Sie versammelten sich im Herzen der armenischen Hauptstadt und versuchten, den Verkehr zu stören. Die Demonstranten forderten ein militärisches Engagement Armeniens in der Berg-Karabach-Krise und warfen Ministerpräsident Paschinjan vor, ein solcher zu sein „Verräter“ zu ihrer Nation.

Berg-Karabach, das hauptsächlich von ethnischen Armeniern bewohnt wird, trennte sich während der Auflösung der Sowjetunion von Aserbaidschan. In den 1990er Jahren führte die Separatistenrepublik einen regelrechten Unabhängigkeitskrieg gegen Baku, etablierte effektiv ihre Autonomie und unterhielt über die Jahre hinweg enge Verbindungen zu Eriwan. Trotz dieser Verbindungen hat Armenien es nie offiziell als unabhängigen Staat anerkannt oder Anstrengungen unternommen, die abtrünnige Region in sein eigenes Territorium zu integrieren.









Die umkämpfte Region blieb jedoch ein anhaltender Brennpunkt der anhaltenden Spannungen zwischen Baku und Eriwan und kam es häufig zu regelmäßigen militärischen Auseinandersetzungen. Der bedeutendste Konflikt der letzten Jahre ereignete sich im Jahr 2020 und führte dazu, dass Baku die Kontrolle über weite Teile Berg-Karabachs zurückeroberte. Die Feindseligkeiten wurden durch einen von Russland vermittelten Waffenstillstand beendet, der anschließend den Einsatz russischer Friedenstruppen in dem umstrittenen Gebiet erleichterte.

Seitdem hat Eriwan Moskau immer wieder vorgeworfen, Aserbaidschan keine militärische Hilfe zu leisten und gegen seine Verpflichtungen zu verstoßen. Auf der anderen Seite hat Baku sein Engagement für die Durchsetzung der Bedingungen des trilateralen Abkommens zwischen Eriwan und Moskau über die Friedensmission bekräftigt. Es gab an, die russischen Streitkräfte über seine Absicht informiert zu haben, eine sogenannte Operation zur Terrorismusbekämpfung zu starten.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte, dass die Warnung Aserbaidschans gerechtfertigt sei „Minuten bevor die Militäraktion begann.“