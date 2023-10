Armeniens Präsident Vahagn Khachaturyan unterzeichnete am Samstag das Römische Statut, den Vertrag zur Schaffung und Regelung des Internationalen Strafgerichtshofs, trotz russischer Warnungen vor diesem Schritt.

Khachaturyan sagte in einer Erklärung, dass er den Vertrag unterzeichnet habe, „der die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) durch die Republik Armenien rückwirkend anerkennt“.

Die Ratifizierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Beziehungen zwischen Armenien und seinem alten Verbündeten Russland aufgrund der Wut Eriwans über die vermeintliche Untätigkeit Russlands zum Schutz ethnischer Armenier in der einst abtrünnigen Region Berg-Karabach in Aserbaidschan verschlechtern.

Den ethnischen Armeniern war es fast drei Jahrzehnte lang gelungen, ihre Autonomie in der Region zu verteidigen, doch eine Blitzoffensive Aserbaidschans im September zwang armenische Kämpfer, die Kontrolle über die nicht anerkannte Republik innerhalb eines Tages aufzugeben.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Region floh nach Armenien und die separatistische Regierung kündigte an, dass die Region bis Ende dieses Jahres nicht mehr existieren würde.

Russland hatte 2020 einen Deal ausgehandelt, als es zu Kämpfen zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken kam, die sechs Wochen nach Beginn des Krieges endeten.

Anschließend wurden im Rahmen der Vereinbarung zur Beendigung der Kämpfe russische Friedenstruppen in die Region entsandt, eine Vereinbarung, die für die armenische Regierung bereits als Verlust angesehen wurde. Als die aserbaidschanischen Truppen letzten Monat erneut angriffen, griffen die russischen Streitkräfte nicht ein.

Die Beziehungen zwischen Russland und Armenien sind schlecht

Das armenische Parlament stimmte Anfang des Monats für den Beitritt zum IStGH, während Moskau letzten Monat Eriwans Bemühungen, dem IStGH beizutreten, als „unfreundlichen Schritt“ bezeichnete. Das russische Außenministerium berief auch den armenischen Botschafter ein.

Länder, die das Römische Statut unterzeichnet und ratifiziert haben, sind zumindest theoretisch verpflichtet, den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Deportation von Kindern aus der Ukraine angeklagt wurde, zu verhaften, wenn er ihren Boden betritt.

Moskau erkennt die Zuständigkeit des Gerichts nicht an und liefert seine Staatsangehörigen nicht aus, und die Anklage gegen Putin hat dazu geführt, dass der Kreml das Gericht noch offener kritisiert.

Chatschaturjan unterzeichnete das Römische Statut, nachdem der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan diese Woche ein Gipfeltreffen mit Putin in Kirgisistan für ehemalige Mitgliedsstaaten der Sowjetunion ausgelassen hatte.

Armenien sagt, dass der Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof es ihm ermöglichen würde, die sogenannten Kriegsverbrechen zu untersuchen, die Aserbaidschan während seiner Blitzoffensive zur Rückeroberung der Kontrolle über Berg-Karabach begangen hat.

rm/msh (Reuters, AFP)