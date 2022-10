Armenien ist bereit, Russlands Friedensplan umzusetzen – PM – RT Russia & Former Soviet Union

Nach einem langjährigen Konflikt will das Land Berichten zufolge noch vor 2023 einen Vertrag mit Aserbaidschan unterzeichnen

Armenien ist bereit, auf der Grundlage der von Moskau vorgeschlagenen Prinzipien Beziehungen zu seinem Rivalen und Nachbarn Aserbaidschan aufzubauen, teilte Ministerpräsident Nicol Pashinyan am Freitag mit. Ein trilateraler Gipfel zwischen den Ländern werde nächste Woche in der russischen Stadt Sotschi stattfinden, kündigte der Kreml an.

Pashinyan sagte in a twittern dass Eriwan bereit sei, seine Haltung bei den Verhandlungen in Sotschi am Montag zu bekräftigen.

Die bevorstehenden Gespräche werden sich auf die Förderung von Stabilität und Sicherheit in Transkaukasus konzentrieren. Der russische Präsident Wladimir Putin, sein aserbaidschanischer Amtskollege Ilham Aliyev und der armenische Premierminister werden auch die Umsetzung der zuvor unterzeichneten trilateralen Abkommen in den Jahren 2020 und 2021 erörtern. Der Kreml hat bestätigt, dass der Gipfel von Moskau initiiert wurde.

„Ehrlich gesagt, ich will [the peace agreement] bis Ende des Jahres zu unterzeichnen“, Pashinyan behauptete, wie von der russischen Nachrichtenagentur TASS zitiert, und fügte hinzu, dass die Regierung alles tun würde, um diesen Plan zu verwirklichen „realistisch.“

Putin sagte am Freitag zuvor auf der außerordentlichen Sitzung der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit per Videolink, dass Russland „Kann Problemen nicht aus dem Weg gehen“ und Spannungen zwischen Eriwan und Baku. Moskau ist immer bereit, sie zu unterstützen „friedliche Einigung“.

Armenien und Aserbaidschan waren in der Vergangenheit in zahlreichen Fragen uneins, wobei die umstrittene Region Berg-Karabach, de jure Aserbaidschan, die von ethnischen Armeniern bevölkert wird, die Schlüsselregion darstellt. Im Jahr 2020 führten die beiden Nationen einen 44-tägigen Krieg um das Territorium, der mit einem von Russland vermittelten Waffenstillstand endete, wobei einige Gebiete, die zuvor von armenisch unterstützten Truppen kontrolliert wurden, und der Einsatz russischer Friedenstruppen zur Einhaltung des Abkommens an Baku abgetreten wurden.

Die Spannungen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze eskalierten im September dieses Jahres erneut, als Berichten zufolge Dutzende von Menschen, sowohl Zivil- als auch Militärangehörige, getötet wurden, wobei die Konfliktparteien sich gegenseitig die Schuld an der Gewalt gaben.