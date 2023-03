Bij een vuurgevecht in de betwiste regio Nagorno-Karabach zouden vijf mensen zijn omgekomen

Armenië en Azerbeidzjan hebben elkaar de schuld gegeven na een vuurgevecht tussen de veiligheidstroepen van de twee landen in de betwiste regio Nagorno-Karabach op zondag.

Bij het incident kwamen minstens vijf mensen om het leven, waarbij Yerevan zei dat drie Armeense politieagenten het leven lieten en Baku de dood van twee Azerbeidzjaanse troepen bevestigde.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan zei zondag in een verklaring dat het vuurgevecht uitbrak toen troepen voertuigen in het gebied controleerden nadat ze gegevens hadden verkregen dat ongeautoriseerde wegen waren gebruikt om wapens en militair personeel in de regio te leveren.

Baku noemde de operatie een “provocatie” door Armeens beveiligingspersoneel, bewerend dat ze begonnen te schieten op het Azerbeidzjaanse leger. Uit het incident blijkt dat Armenië “zal zijn bezettingsbeleid tegen Azerbeidzjan niet opgeven” en dat Yerevans gepraat over vrede niets anders is dan “hypocrisie”, Bakoe beweerde.

De verklaring voegde eraan toe dat het incident opnieuw de noodzaak benadrukt om een ​​grensinspectieregime tussen Azerbeidzjan en Armenië in te stellen.

In een tegenverklaring beschreef het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken het Azerbeidzjaanse verslag van de gebeurtenissen als “absurd.”









Yerevan beweerde dat zijn politieagenten, die voor de paspoort- en visumafdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken werkten, werden gedood in een “hinderlaag” door Azerbeidzjaanse troepen. Een andere officier raakte bij het incident ernstig gewond, voegde het eraan toe.

Het zei dat het busje alleen officiële papieren en een enkel dienstpistool vervoerde, en Baku’s claims van wapens en personeelsleveringen aan Nagorno-Karabach opriep. “desinformatie.”

“De acties van de Azerbeidzjaanse strijdkrachten kunnen niet worden omschreven als iets anders dan terrorisme”, drong het ministerie aan.

Yerevan heeft opnieuw opgeroepen tot het sturen van een internationale onderzoeksmissie naar Nagorno-Karabach en de Lachin-corridor, die de betwiste regio met Armeens grondgebied verbindt.

Armenië en Azerbeidzjan zijn verwikkeld in een tientallen jaren oud geschil over Nagorno-Karabach, een deel van Azerbeidzjan met een overwegend etnisch Armeense bevolking, dat zich begin jaren negentig onafhankelijk verklaarde van Bakoe.

In 2020 vochten de twee voormalige Sovjetrepublieken een 44-daagse oorlog om controle over het gebied, die eindigde in een door Rusland bemiddelde wapenstilstand.

De spanningen tussen de buurlanden blijven echter hoog, met sporadische grensincidenten tot gevolg. De meest intense opflakkering vond afgelopen september plaats, toen botsingen aan beide kanten tot tientallen slachtoffers leidden.