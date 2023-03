Bij een opflakkering van geweld langs de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan in de betwiste regio Nagorno-Karabach zijn zondag zeker vijf mensen om het leven gekomen.

Ambtenaren aan beide kanten gaven elkaar de schuld van het vuurgevecht.

Armenië zei dat drie politieagenten waren gedood, terwijl Azerbeidzjan zei dat twee van zijn soldaten “martelaren werden”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan zei dat er een vuurgevecht plaatsvond toen soldaten voertuigen gingen controleren die verdacht werden van het vervoeren van wapens. Armenië zei dat de Azerbeidzjaanse strijdkrachten het vuur openden op de auto van een paspoort- en visumafdeling van de politie.

De twee voormalige Sovjetlanden zijn al tientallen jaren verwikkeld in een conflict over het bergachtige gebied, dat in 2020 uitmondde in een regelrechte oorlog.

Lachin Corridor een vlampunt

Een door Rusland bemiddeld vredesakkoord werd eind 202 bereikt nadat meer dan 6.000 levens verloren waren gegaan.

Sinds de ondertekening van de overeenkomst zijn er verschillende opflakkeringen geweest tussen de twee partijen.

De overeenkomst om de oorlog van 2020 te beëindigen liet een bochtige weg achter, de Lachin Corridor genaamd, als de enige geautoriseerde verbinding tussen Nagorno-Karabach en Armenië, een reddingslijn voor bevoorrading van de ongeveer 120.000 mensen in de regio.

Het verkeer op die weg is echter sinds december grotendeels geblokkeerd door Azerbeidzjaanse milieuactivisten om te protesteren tegen wat zij zeggen dat illegale mijnbouw is.

Armenië heeft Azerbeidzjan ervan beschuldigd de demonstranten te steunen om een ​​blokkade te creëren.

“Het sturen van een internationaal onderzoeksteam naar de Lachin-corridor en Nagorno-Karabach wordt een essentiële noodzaak”, zei het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken na de schietpartij.

Het ministerie van Defensie van Azerbeidzjan zei: “Het incident van vandaag toont eens te meer aan dat Azerbeidzjan een geschikt controlepunt op de Lachin-Khankendi-weg moet creëren.”

