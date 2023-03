Das Video von der mutmasslichen Ermordung eines ukrainischen Soldaten soorgt für Entsetzen. Kurz nachdem der Clip die Runde gemacht, versmelt met de Brigade des mutmasslichen Opfers mit Details zu seiner Identität. Er kunnen een aantal van de volgende symbolen van brutale Krieges zijn.

Ein disturbendes Video sort in sozialen Medien derzeit für Aufsehen. In de kurzen Clip is een man die ze ziet, der in een Waldabschnitt in een kleine greep en een zigzag raucht. Als de kamer in een gedeteerde staat was, werd de Oekraïense Soldaat rauch en zag de Worte “Slava Ukraini”, zo heißt wie “Ruhm der Oekraïne”. Kurz dan kan je de feuer niet op het internet zetten. Het Oekraïense leger heeft nu details gekregen over de mogelijke identificatie van de manschappen.

Wie de 30. gemechaniseerde brigade op Facebook is, kan tot een totaal van één Kämpfer aus der Einheit Handeln behoren. Signaalnaam: Timofiy Mykolajovich Shadura. Er galt den Angaben nach seit dem 3. Februar dieses Jahres als vermisst, nachdem is im Gebiet von Bachmut gekämpft hatte. “Derzeit befindet sich der Körper unseres Soldaten vorübergehend im besetzten Gebiet. Die abschließende Bestätigung über die Person wird nach Rückgabe des Körpers und der entsprechenden Überprüfungen erstellt”, schrijft de brigade in zijn post en bericht van de familie in het buitenland. Der Beitrag schließt mit den Worten “Rache wird unvermeidlich sein”. Laut Angaben des Mediums “Oekraïne Front Lines” met 41 Jahre alt.

Eén Weiteres-symbool van Russische agressie

Een beste beoordeling van de echtheid van video’s, noch aus. In sozialen Netzwerken kunnen ze een aantal verschillende manieren zijn waarop ze kunnen worden uitgevoerd. Vielfach wird der mutmassliche Tote als Held bezeichnet. “Als ik weet dat de man het gevecht aangaat, oorlog is, als een Verwandter von mir getötet”, heißt es zum Beispiel. De Oekraïense Präsident Selenskyj schreef op Telegram: “Heute ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie die Besatzer einen Soldaten brutaal töten, der ihnen mutig ins Gesicht sagte: ‘Ruhm der Ukraine!’ Ich möchte, dass wir alle gemeinsam und vereint auf seine Worte antwoord: “Ruhm für den Helden! Ruhm für die Helden! Ruhm für die Ukraine!” Und wir werden die Mörder finden.”

Der französische Publizist Bernard-Henri Lévy zogenaamd anhand van Aufnahmen des Soldaten einen Vergleich zu Robert Capas Photo “Loyalister Soldat im Moment des Todes” aus dem spanischen Bürgerkrieg. Die Aufnahme aus dem September 1936 zegt dat de gevallen republieksoldaten, soll aber mutmaslich gestellt sein.

De Oekraïnse Timofiy Mykolajovich Shadura kon nu een van de meest populaire Russische Kriegsverbrechen en zum Symbolen voor de Grausamkeit van de Angriffskrieges zijn, die de Marineinfanterist Roman Hrybow aan het begin van de invasie was. Dieser wurde wenige Tage nach Kriegsbeginn Ende Februar durch einen Zwischenfall mit einem Russian Kriegsschiff bekannt. Die Besatzung des Schiffes forderte die Garnison der Oekraïense Schlangeninsel-damals auf, die Waffen-niederzulegen. Darauf antwoordde Roman Hrybow: “Russisches Kriegsschiff, verpiss dich!” Der knapp 32-Jährige wurde daraufhin in der Ukraine zum Volkshelden. Aan de andere kant werd eine Briefmarke naar Umlauf gebracht, auf der ein Oekraïens Soldat einem Russisch Kriegsschiff den “Stinkefinger” zeigt.