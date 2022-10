Arizona stapelt Schiffscontainer entlang der Grenze

CNN

Lücken in den Zäunen entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko können ein dramatischer – und manchmal rätselhafter – Anblick sein.

Kilometerlange hohe Stahlpoller enden abrupt und weichen einem offenen Raum oder viel kleineren Barrieren, die dazu bestimmt sind, Fahrzeuge am Überqueren zu hindern, aber nicht Menschen.

Der Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, sagt, er habe es satt, darauf zu warten, dass die Bundesbehörden die Löcher füllen.

Besatzungen auf seine Anweisung begannen im August damit, Schiffscontainer entlang Teilen der Grenze zu stapeln. Jetzt fordert das Bureau of Reclamation den Staat auf, sie zu entfernen – ein Antrag, den Duceys Büro als „inakzeptabel“ bezeichnet.

Unterdessen beginnt Arizona damit, Schiffscontainer entlang eines anderen Abschnitts der Grenze zu platzieren.

Hier ist, was wir über die Geschehnisse wissen, und ein Blick auf das Gesamtbild.

Ducey, ein Republikaner, erließ im August eine Durchführungsverordnung, in der das Ministerium für Notfälle und militärische Angelegenheiten des Staates aufgefordert wurde, Schiffscontainer zu verwenden, um Lücken entlang der Grenze zu schließen. Das erste Projekt: Schließung einer 1.000-Fuß-Lücke in der Nähe von Yuma, Arizona.

„Arizona hat genug“, sagte er damals. „Wir können nicht länger warten.“

Die 8.800 Pfund schweren, 9 mal 40 Fuß großen Container sind etwa 22 Fuß hoch, wenn sie gestapelt, zusammengeschweißt und mit vier Fuß Stacheldraht bedeckt sind, sagte das Büro des Gouverneurs, während der während der Trump-Administration errichtete Grenzzaun etwa 30 Fuß hoch ist .

Kurz nach Projektstart zwei Schiffscontainer umgestürzt. Ein Univision-Reporter, der Fotos der gefallenen Container teilte, sagte Auftragnehmern in der Gegend hatte ihr gesagt, dass starke Winde schuld seien. Duceys Büro sagte, sie vermuteten ein Fremdverschulden. Seitdem seien keine ähnlichen Vorfälle mehr gemeldet worden, sagte Sprecher CJ Karamargin.

Ende August, 11 Tage nach Beginn des ersten Schiffscontainerprojekts, gaben Beamte bekannt, dass 130 gestapelte Schiffscontainer vier Lücken füllten und mehr als zwei Drittel einer Meile entlang der Grenze im Yuma County in Arizona bedeckten.

Dieser Aufwand, sagte Karamargin, kostete 13 Millionen Dollar.

Der Bau einer größeren Grenzmauer war eine der wichtigsten Prioritäten des ehemaligen Präsidenten Trump und gehörte zu den Initiativen, die von seinen Gegnern am meisten kritisiert wurden. Präsident Biden stoppte den Bau der Grenzmauer nach seinem Amtsantritt schnell.

Aber das Heimatschutzministerium hat angekündigt, kleine Lücken in der Mauer zu schließen. Und im Juli kündigte die Biden-Regierung einen Plan an, einige Lücken in der Grenzmauer bei Yuma zu füllen.

Das Bureau of Reclamation zitierte diese Pläne in einem Brief, der Anfang dieses Monats an Beamte von Arizona geschickt wurde. Der Brief, der von der CNN-Tochter KYMA erhalten wurde, fordert den Staat auf, die meisten Schiffscontainer zu entfernen, um den Plänen des US-Zoll- und Grenzschutzes Platz zu machen, um die Lücken zu füllen.

In dem Brief heißt es, dass 80 Container auf dem Land des Bureau of Reclamation in der Nähe des Morelos-Staudamms und 42 auf den Wegerechten des Bureau of Reclamation im Westreservat des Cocopah-Indianerstamms platziert wurden.

„Die unbefugte Platzierung dieser Container stellt eine Verletzung des Bundesgesetzes dar und ist ein Verstoß gegen die Vereinigten Staaten“, heißt es in dem Schreiben von Jacklynn L. Gould, einer Regionaldirektorin des Bureau of Reclamation.

Gould bat die Beamten von Arizona, die Container zu entfernen und „in Absprache mit dem Indianerstamm der Cocopah mit Reclamation zusammenzuarbeiten, damit das CBP-Projekt ohne unnötige Verzögerung fortgesetzt werden kann“.

Das Bureau of Reclamation reagierte nicht auf die Anfragen von CNN nach Kommentaren zu dem Schreiben.

Bis jetzt weicht Arizona nicht von den Bemühungen zurück.

Der Direktor für Notfallmanagement des Staates sandte eine strenge Antwort an das Bureau of Reclamation, in dem er Vorwürfe zurückwies, dass Arizona Bundesland betreten habe, und erklärte, dass die Schiffscontainer an Ort und Stelle bleiben würden, „bis spezifische Einzelheiten zum Bau vorliegen“.

„Seit Dezember 2021 haben zahlreiche Bundesvertreter behauptet, dass der Bau an der Grenze beginnen würde“, schrieb Allen Clark. „Bisher hat Arizona jedoch keine diesbezüglichen Maßnahmen der Bundesregierung gesehen und musste daher selbst Maßnahmen ergreifen.“

Karamargin sagte gegenüber CNN, dass Staatsbeamte kürzlich einen Brief von CBP erhalten hätten, in dem Pläne beschrieben würden, Maschendrahtzäune zu verwenden, um die Lücken zu schließen, was er als „völlig inakzeptabel“ bezeichnete.

„Aus Sicht von Gouverneur Ducey die Idee, dass wir eine vorübergehende Maßnahme abschaffen würden, damit sie sie bei einem Nichtstarter durch eine weniger wirksame vorübergehende Maßnahme ersetzen können“, sagte Karamargin.

Eine Beschreibung des Projekts auf der CBP-Website besagt, dass der Bau Anfang 2023 beginnen wird, mit Plänen, Lücken zu füllen, „unter Verwendung einer Kombination aus Barrieren und mechanisierten Pollerfahrzeugtoren, die den Zugang zum Flussufer der Barriere ermöglichen“.

Die Tatsache, dass der CBP-Bau nicht vor dem nächsten Jahr beginnen soll, und der Zeitpunkt des Schreibens des Bureau of Reclamation, sagt er, zeigen, wie ernst die Bundesbeamten die Situation an der Grenze nehmen.

„Wir haben es geschafft, in 11 Tagen eine Lücke von 3.800 Fuß in Yuma zu schließen. … Diese Jungs brauchten sechs Wochen, um einen Brief zu schreiben“, sagte er. „Sie scheinen kein Gefühl der Dringlichkeit zu haben.“

Letztendlich, sagte er, wolle Arizona eine dauerhafte Lösung, um die Lücken zu schließen – eine Verlängerung der 30 Fuß hohen Grenzbarrieren aus Stahl. Und bis dahin, sagte er, werde der Staat seine Bemühungen fortsetzen.

verkündete Ducey Die nächste Phase des Schiffscontainerprojekts hat diese Woche begonnendiesmal im Cochise County in Arizona, mit Plänen, 2.770 Container zu verwenden, um eine 10,25-Meilen-Mauerlücke zu füllen.

Die Kosten des Projekts belaufen sich laut Karamargin auf etwa 95 Millionen US-Dollar und stammen aus einem staatlichen Grenzsicherheitsfonds.

Ducey ist seit 2015 Gouverneur von Arizona.

Er ist Teil eines Vokalchors von GOP-Gouverneuren – zusammen mit dem texanischen Gouverneur Greg Abbott und dem Florida-Gouverneur Ron DeSantis – die die Grenzstrategie der Biden-Regierung scharf kritisieren.

Angesichts der bevorstehenden Zwischenwahlen hat sich die Kritik verschärft, zusammen mit den öffentlichkeitswirksamen Bemühungen dieser Gouverneure, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen – wie staatlich finanzierte Busse und Flüge, die Migranten nach Norden zu anderen Orten in den USA transportieren. Das Weiße Haus hat diese Bemühungen als politische Stunts bezeichnet.

Und Arizonas oberster Bundesanwalt hat sich über die provisorische Grenzmauer des Staates lustig gemacht.

„Wir werfen nicht einen Haufen Schiffscontainer in die Wüste und nennen es eine Mauer, um billige Presse zu bekommen.“ US-Anwalt Gary Restaino schrieb in einem August-Tweet nach einem Treffen zwischen Bundesanwälten und ihren mexikanischen Amtskollegen. „Es geht darum, umfassende, datengetriebene Strategien zu entwickeln.“

Laut Karamargin gab es einen klaren Grund für den Gouverneur, dieses Jahr mit der Schiffscontainer-Initiative zu beginnen: eine deutliche Zunahme von Migranten, die die Grenze überqueren.

„All das würde nicht passieren, wenn die Bundesregierung die Grenzsicherheit ernst nehmen würde. Und das sind sie eindeutig nicht“, sagte Karamargin.

Ducey verdoppelte seine Bemühungen und reichte diesen Monat eine Klage wegen der Kontrolle von Land entlang der Grenze ein, in der er einen Bundesrichter aufforderte, die Bemühungen der Bundesbehörden zur Regulierung des Schiffscontainerprojekts effektiv zu blockieren. Ducey argumentiert, dass ein 60 Fuß breiter Landstrich, bekannt als das Roosevelt-Reservat, unter staatlicher Kontrolle stehen sollte.

Das Büro des Gouverneurs zitiert zahlreiche lokale Beamte, die die Bemühungen der Schiffscontainer loben, und verweist auf den jüngsten Kommentar eines Grenzschutzbeamten, dass es für die Agenten schwieriger wird, wenn mehr Lücken in der Mauer vorhanden sind, die Migranten durchqueren können.

Laut CBP-Daten hat der Yuma-Sektor der Agentur im vergangenen Jahr den größten Anstieg der Begegnungen mit Migranten erlebt – mehr als 170 %.

In dem Monat, nachdem die Schiffscontainer platziert wurden, die Zahl der Begegnungen mit Migranten im Sektor um rund 5 % gestiegen, von 24.226 im August auf 25.495 im September.

Bemühungen, Grenzsperren zu errichten, sind bereits zuvor mit Bundesbehörden in Konflikt geraten.

Im Jahr 2019 zwang eine andere Bundesbehörde, die International Boundary and Water Commission, ein Tor in einer privat finanzierten Mauer nahe der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu öffnen und sagte, die Gruppe, die es gebaut habe, habe die ordnungsgemäßen Genehmigungsverfahren nicht befolgt.

Letztendlich reichte die Kommission eine Klage ein, aber der Bau wurde fortgesetzt.

In den letzten Jahren haben wir zahlreiche Konflikte um den Bau von Grenzbarrieren erlebt, von Klagen bis hin zu politischem Sparring.

Und während eine große Anzahl von Migranten die Grenze überquert und Debatten darüber geführt werden, wie mit der Situation umgegangen werden soll, werden wir wahrscheinlich weiterhin erleben, wie sie ausbrechen.