Ariana Grande antwoordt op pittige Fragen in Lügendektor-Test

Ariana Grande heeft honderden miljoenen fans in de wereld – en is niet de enige met dit gespreksthema. In een Lügendektor-Test verrät sie, die zu Schönheits-OPs ziet. En tijdens de chats met hun connecties zijn ze interessant.

Ariana Grande heeft een foto-editortest van „Vanity Fair“ onder zijn hoede, en één voor alles met behulp van zijn uitstekende schoonheidsoperaties. Bij deze test werd de test afgerond, waarna de liften werden gelast, Grande werd met „Nee“ geantwoord. „Dat is niet mijn functie. Ik ben blij, dat is niet mijn ding. Ik heb er geen probleem mee“, legt de zanger uit.

Met een huidcorrectie, een Brust Vergrößerung, een Fox-Eye-Lifting, een Kinimplantat en een Facelifting procedure Grande ab. Houd er rekening mee dat al het andere over het algemeen niet vanzelfsprekend is. „Noch nicht“, kijk maar. En: „Ik ben weg.“

Ook zul je na vier jaar Fillers en Botox moeten proberen voordat je ze draagt. Nadat de reacties met de Lügendetektor eindelijk duidelijk waren, zijn ze blij met de muziek: „Dat is de beste tag van mijn leven. Het is tenslotte YouTube-Leute.“

Vrienden met fans en vrienden

In de Befragung ging een andere Themenfelder. Dus als je grote fans hebt, is het een groot probleem om dit te doen. „Ik hou voor altijd van je, maar je bent nog steeds blij met mij.“ Geniet tenslotte van je tijd en geniet van je fans op sociale media en wees blij met je fans.

Ook moeten de interviews en ritten de eerste keer gezien worden. In deze beschrijving staat het woord „verflucht“ en hoe het werkt, zodat je het zelf kunt bereiden. „Wil je dat alles voor altijd blijft bestaan?“, verwoordde Grande met genoegen.