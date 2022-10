Ariana Grande, Cynthia Erivos seltenes BTS-Foto ist verdammt gut

Cynthia Erivo und Ariana Grande beweisen, dass es für die Bösen keine Ruhe gibt.

Die Produktion bereitet sich auf die Verfilmung des Broadway-Musicals vor Bösedas Harriet Die Schauspielerin, die Elphaba, die böse Hexe des Westens, spielen wird, gab den Fans mit der „7 Rings“-Sängerin, die Glinda, die gute Hexe spielen wird, einen kleinen Vorgeschmack auf sich.

In dem Beitrag vom 6. Oktober teilte Cynthia, 35, ein Selfie mit Ariana, 29, als die beiden bei einer offensichtlichen Pause in einem Proberaum auf dem Boden saßen. Sie hat das Bild, das auf ihren Instagram-Geschichten geteilt wurde, mit „Somewhere in Oz. ILY @arianagrande“ versehen.

Der Popstar veröffentlichte das Bild dann erneut in ihren eigenen Instagram-Geschichten, zusammen mit der Überschrift „ily more :‘))))).“

Letztes Jahr bestätigten die Schauspielerinnen, dass sie der Besetzung von beitreten würden Jon M. Chu-gerichtet Film. Damals veröffentlichte Ariana am 4. November ein Foto ihres Zoom-Anrufs mit ihrem neuen Co-Star und Regisseur auf Instagram und schrieb: „Gott sei Dank.“