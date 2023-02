Na Ariana DeBose wenkbrauwen opgetrokken over het BAFTA Film Awards-ding, ze deed het uitleggen.

In wat haar eerste interview markeerde over haar nu virale rap over de genomineerde actrices, zei de Oscarwinnaar dat ze vrouwen wilde vieren met haar optreden tijdens de ceremonie van 19 februari.

“Dat is wat ik wilde doen”, legde DeBose uit op BBC Radio 2’s De Zoe Ball-ontbijtshow, zoals te zien is in een fragment dat op 25 februari op TikTok is uitgebracht. “Het is niet alsof ik dacht: ‘Hé BAFTA, laat me binnen!’ Ze belden me eigenlijk, geloof het of niet. Dat was de opdracht, zoals: ‘Kom vrouwen vieren.’ Ik had zoiets van ‘Absoluut!’ En dat hebben we gedaan, en het was leuk.”

DeBose’s optreden bij de BAFTA’s omvatte covers van Euritmie En Aretha Franklin’s “Sisters doen het voor zichzelf” en Zuster Slee‘We zijn familie’. Maar het was haar gepersonaliseerde rap, vooral de tekst, “Angela Basset deed het ding,” dat leidde tot kritiek en memes.