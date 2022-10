Argo.ai, ein von Ford und VW unterstütztes fahrerloses Startup, wird heruntergefahren

Argo AI, das von Ford und Volkswagen unterstützte selbstfahrende Startup, wird geschlossen, Der Rand hat gelernt. Die Mitarbeiter wurden darüber informiert, dass am späten Mittwoch eine Ankündigung erfolgen würde. (Die Nachricht wurde zuerst von gemeldet TechCrunch.)

Das Unternehmen, das von Veteranen der selbstfahrenden Autoprojekte von Google und Uber gegründet wurde, hat die finanzielle Unterstützung von Ford und VW verloren, sagte eine Quelle. Und gem TechCrunch, werden die Ressourcen des Unternehmens von beiden Autoherstellern absorbiert. Argo hat schätzungsweise rund 2.000 Mitarbeiter, obwohl es Anfang dieses Jahres eine Runde von Entlassungen angekündigt hat. Ein Sprecher von Argo lehnte eine Stellungnahme ab.

Argo hatte Anfang dieses Jahres einige Mitarbeiter entlassen

Ford hat den Fortschritt von Argo lange als entscheidend für die übergreifenden Pläne des Autoherstellers angepriesen, einen kommerziellen Robotaxi-Dienst zu starten. Früher in diesem Jahr gratulierte Ford-CEO Jim Farley Argo dazu, Sicherheitsfahrer aus seinen Fahrzeugen in Austin und Miami, zwei der Städte, in denen das Unternehmen seine Fahrzeuge testet, zu entfernen.

„Herzlichen Glückwunsch an unseren Partner Argo AI!“ Farley schrieb in einem LinkedIn-Beitrag. „Während wir daran arbeiten, einen vollständig autonomen kommerziellen Dienst aufzubauen und zu skalieren, ist dieser Meilenstein von Argo ein bedeutender Schritt nach vorne in ihrer Technologieentwicklung und der Zukunft des Transports!“

Einige Monate später, als bekannt wurde, dass Argo etwa 150 Mitarbeiter entlassen würde, nannte ein Sprecher das Unternehmen einen „entscheidenden Partner unseres Selbstfahrdienstes, und wir werden sie weiterhin unterstützen und gemeinsam an der Entwicklung der Selbstfahrtechnologie arbeiten das wird unseren selbstfahrenden Service antreiben.“

Aber in diesen Multimilliarden-Dollar-Unternehmen zeigten sich Risse. Die Hauptkonkurrenten von Argo, Waymo und Cruise, erlebten große Umstrukturierungen in der Führung. Die Bewertungen sind gesunken, da sich die Fristen immer weiter verlängert haben. Unternehmen, die durch SPAC an die Börse gegangen sind, haben einen Kurssturz erlebt. Die Kosten sind gestiegen, während die Einnahmen einsickern.