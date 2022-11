Argentinien vs. Mexiko Live-Stream, Spielvorschau, Team-News und Anstoßzeit für die Weltmeisterschaft 2022

Argentinien vs. Mexiko Live-Stream und Spielvorschau, Samstag, 26. November, 19 Uhr GMT

Argentinien vs Mexiko Live-Stream und Spielvorschau

Auf der Suche nach einem Livestream zwischen Argentinien und Mexiko? Wir geben dir Deckung. Argentina vs Mexico ist kostenlos auf ITV1 und dem ITV Hub in Großbritannien. Brite im Ausland? Verwenden Sie ein VPN, um die Weltmeisterschaft 2022 kostenlos anzusehen (öffnet in neuem Tab) von überall.

Lionel Messi und Co. nach der Schockniederlage gegen Saudi-Arabien beim letzten Mal wieder auf die Beine kommen müssen. Eine weitere Niederlage hier würde einen der Favoriten vor dem Turnier vorzeitig nach Hause schicken.

Selbst ein Unentschieden würde Argentinien vor dem dritten Spieltag ins Schwitzen bringen, also muss die Mannschaft von Lionel Scaloni am Samstag alle drei Punkte holen.

Mexiko, das in seinem ersten Spiel gegen Polen 0:0 unentschieden gespielt hat, möchte seine hervorragende Bilanz beibehalten, mit der es seit 1994 bei jedem Turnier die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft erreicht hat.

Anstoß ist um 19:00 Uhr GMT. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie die Weltmeisterschaft 2022 überall sehen können.

Team-Neuigkeiten

Lisandro Martinez, der einzige Vertreter von Manchester United im argentinischen Kader (öffnet in neuem Tab)Hier könnte er in die Startelf kommen.

Messi musste am Donnerstag vom Rest des Teams abseits trainieren, aber er wird voraussichtlich starten.

Raul Jimenez, der beste Torschütze im mexikanischen Kader (öffnet in neuem Tab)könnte fit genug sein, um hier vom ersten Pfiff an zu spielen.

Bilden

Argentinien war vor dem Turnier seit 36 ​​Spielen ungeschlagen, was ein weiterer Grund dafür ist, dass die Niederlage gegen Saudi-Arabien so ein Schock war.

Mexiko war in den letzten Monaten nicht in großer Form, nachdem es sieben seiner letzten zehn Spiele nicht gewinnen konnte.

Schiedsrichter

Daniele Orsato aus Italien wird der Schiedsrichter für Argentinien gegen Mexiko sein. Mehr über die Schiedsrichter der WM 2022 erfahren Sie hier (öffnet in neuem Tab).

Stadion

Argentinien gegen Mexiko wird im Lusail Iconic Stadium in Lusail ausgetragen. Werfen Sie einen Blick auf alle Stadien der WM 2022 (öffnet in neuem Tab) und sehen, wie es rangiert.

Zu beobachtende Spieler / wichtige Schlachten

Argentinien schien am ersten Spieltag vom Pressing und der hohen Verteidigungslinie Saudi-Arabiens erschreckt zu sein, aber sie werden besser vorbereitet sein, wenn Mexiko versuchen sollte, ihnen hier ins Gesicht zu sehen.

Messi zwischen den Linien an den Ball zu bringen, wird entscheidend sein, während Angel Di Maria mit 34 Jahren ein Schlüsselspieler bleibt.

Mexiko ist unter Tata Martino eine auf Ballbesitz basierende Mannschaft, könnte hier aber eher einen Konteransatz verfolgen, wobei Hirving Lozano wahrscheinlich ein wichtiges Ventil über die Flanken sein wird.

Lesen Sie mehr über die vollständigen Kader von Argentinien und Mexiko für die Weltmeisterschaft 2022.

Tabelle der Gruppe C

Wischen Sie, um horizontal zu scrollen Tabelle der Gruppe C Mannschaft P W L D Punkte Saudi-Arabien 1 1 0 0 3 Mexiko 1 0 0 1 1 Polen 1 0 0 1 1 Argentinien 1 0 1 0 0

Anstoß und Kanal

Anpfiff zwischen Argentinien und Mexiko 19 Uhr GMT an Samstag, 26.11 im Vereinigten Königreich. Das Spiel kann kostenlos auf ITV 1 und ITV Hub angesehen werden.

In den USA ist Anstoßzeit 14 Uhr ET / 11 Uhr PT. Das Spiel wird auf angezeigt FOX/FS1 in den USA. Siehe unten für internationale Sendeoptionen.

VPN-Leitfaden

Wenn Sie für die Weltmeisterschaft 2022 außer Landes sind, können Sie nicht wie gewohnt auf Ihrem heimischen Streaming-Dienst zuschauen. Der Sender weiß aufgrund Ihrer IP-Adresse, wo Sie sich befinden (buh!) und blockiert Sie am Ansehen. Sie können jedoch ein VPN verwenden, um dies zu umgehen, ohne auf illegale Feeds zurückzugreifen, die Sie auf Reddit gefunden haben.

Ein Virtual Private Network (VPN) stellt, vorausgesetzt, es entspricht den AGB Ihres Senders, eine private Verbindung zwischen Ihrem Gerät und t’internet her, was bedeutet, dass der Dienst nicht herausfinden kann, wo Sie sich befinden, und Sie zusehen lässt. Und alle Informationen, die dazwischen gehen, sind vollständig verschlüsselt, anonym und sicher – und das ist ein Ergebnis.

Es gibt viele preiswerte Optionen da draußen. Für die WM 2022, VierVierZwei derzeit empfiehlt:

TV-Rechte der Internationalen Weltmeisterschaft 2022

Vereinigtes Königreich

Alle Spiele in Großbritannien sind entweder auf der BBC oder ITV.

Vereinigte Staaten von Amerika

Fox sind die WM-Rechteinhaber in den Staaten. Spiele sind auf Fox- oder FS1-Kabelkanälen verfügbar.

Wenn Sie kein Kabel haben, können Sie Dienste wie Sling und FuboTV nutzen, um die Fox-Kanäle zu empfangen. Sie können sich die Spiele auch auf Peacock TV mit spanischem Kommentar ansehen.

Kanada

TSN zeigt jedes Spiel. Sie können das direkte Streaming abonnieren oder es als Teil Ihres Kabelpakets erhalten.

TSN (öffnet in neuem Tab) (19,99 $/Monat oder 199,90 $/Jahr)

Australien

Wie in Großbritannien ist die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft 2022 völlig kostenlos. Sie können alle 64 Spiele auf dem SBS-TV-Kanal ansehen und mit SBS On Demand auch online streamen.

Neuseeland

Bezahlanbieter Sky Sports sind die Rechteinhaber der WM 2022 in Neuseeland. Sie können im Rahmen Ihres Sky-Abonnements einen Sky Now-TV-Pass abholen. Es gibt auch eine kostenlose 7-Tage-Testversion.