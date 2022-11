Lionel Messis Hoffnungen auf den Gewinn der wahrscheinlich letzten FIFA-Weltmeisterschaft seiner Karriere erlitten am Dienstag im Auftaktspiel der Gruppe C einen schweren Schlag, als die Südamerikaner in einer der größten Überraschungen in der langen Geschichte des Turniers gegen Saudi-Arabien fassungslos wurden .

Die ersten Anzeichen deuteten darauf hin, dass das Spiel dem erwarteten Drehbuch eines umfassenden Sieges von Argentinien folgen würde, als Messi sein Konto in Katar eröffnete, indem er in der 10. Minute einen Elfmeter verwandelte – und die Schleusen schienen sich zu öffnen, da der Copa America-Meister bemerkenswerte drei Tore erzielte in den ersten 45 Minuten verboten.

In der zweiten Halbzeit drehte sich das Momentum schnell mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten von Al Shehri und Al Dawsari, die Saudi-Arabien in Führung brachten. Obwohl Argentinien in der Nachspielzeit von mehr als 13 Minuten nach vorne stürmte, hielten die Green Falcons fest, um einen der bemerkenswertesten Siege zu erringen, die jemals auf der größten Bühne des Fußballs zu sehen waren.

