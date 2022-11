Argentinien 1 – 2 Saudi-Arabien

Saudi-Arabien sorgte für eine der größten Überraschungen in der WM-Geschichte, als Salem Al-Dawsari mit einem beeindruckenden Alleingang einen 2:1-Sieg gegen Argentinien in der Gruppe C im Lusail Iconic Stadium sicherte.

Die Zeit stand still, als Al-Dawsari den Ball vom Himmel holte und sich in zwei argentinische Verteidiger drehte, bevor er seinen Abschluss außerhalb der Reichweite von Aston Villa-Verteidiger Emiliano Martinez einrollte, was zu einem der größten Momente aller WM-Endspiele führte.

Lionel Messi hatte einen der Favoriten vor dem Turnier nach einer umstrittenen VAR-Entscheidung per Elfmeter in Führung gebracht (10.), aber Saleh Al-Shehri traf nur drei Minuten nach Beginn des zweiten Drittels und bereitete eine mächtige Überraschung vor.

Das Ergebnis beendete Argentiniens 36-Spiele-Serie ohne Niederlage, die bis zur Niederlage gegen Brasilien vor drei Jahren zurückreicht, aber dies war der größte Tag in der Geschichte des saudi-arabischen Fußballs.

Die Albiceleste verlor zuletzt 1990 ihr Auftakt-Gruppenspiel bei einer Weltmeisterschaft – gegen Kamerun –, erreichte dann aber das Finale, wo sie gegen Deutschland verlor, aber das wird die Südamerikaner im Moment nach der Niederlage gegen den 51. Platz kaum trösten Weltfußball.

Bild:

Al-Shehri erzielte im Lusail Iconic Stadium das 1:1





Spielerbewertungen Argentinien: Martinez (6), Tagliafico (5), Romero (4), Otamendi (5), Molina (5), Paredes (5), De Paul (6), Messi (6), Di Maria (5), Gomez (5). ), Lautaro Martínez (6). Untertitel: Acuna (6), Alvarez (5), Lisandro Martinez (6), Fernández (5). Saudi-Arabien: Al-Owais (8), Al-Bulayhi, Abdulhamid (7), Al-Shahrani (8), Tambakti (9), Al-Malki (8), Salem Al-Dawsari (9), Al-Shehri (8), Kanno (7), Al-Faraj (6), Al-Buraikan (7). Untertitel: Al-Ghanam (6), Al-Amri (n/a), Asiri (n/a), Abdulrahim (6), Al-Burayk (n/a). Spieler des Spiels: Hassan Al-Tambaakti.

Weitere folgen…

Große Momente im Spiel … 10 min: Saud Abdulhamid wird bestraft, weil er das Trikot von Leandro Paredes in den Strafraum gezogen hat. Lionel Messi verteilt seinen Elfmeter.

22. Min: Messi hat den Ball im Netz, aber die Abseitsfahne geht sofort hoch, um den argentinischen Jubel zu unterbrechen.

27. Min.: Martinez schlüpft sauber aufs Tor und erzielt einen schönen Dink, um ein Tor zu erzielen, aber der Treffer wird von VAR wegen Abseits nicht zugelassen.

35. Min: Argentinien und Martinez haben wieder den Ball im Netz, doch gegen den Inter-Stürmer geht die Fahne erneut auf Abseits.

48 min: Saleh Al-Shehri findet einen Meter Platz auf Cristian Romero, um einen Flachschuss in die untere Ecke zu schießen.

53 min: Salem Al-Dawsari erzielt ein atemberaubendes Solo-Tor, um das Comeback zu vollenden.

Hätte Argentinien einen Elfmeter erhalten sollen?

Bild:

Argentinien schien zur Halbzeit die volle Kontrolle zu haben





Graeme Souness von Sky Sports auf ITV: „Er weiß nicht, wo der Ball ist. Er interessiert sich nur für einen argentinischen Spieler. Er weiß nicht, wann er getreten wurde, und ich denke, das ist ein Elfmeter für mich.“

„Er schaut nicht auf den Ball, die Direktive der Schiedsrichter lautet: Das ist ein Elfmeter.“

Roy Keane von Sky Sports auf ITV: „Nein, nein, nein, das wird nur zum Tauchen ermutigen. Er (Otamendi) schleppt ihn (Abdulhamid) runter.“

Soheit: „Roy, du hörst nicht zu. Es ist eine Anweisung der Schiedsrichter. Hier geht es nicht um Meinungen, hier geht es um Tatsachen, der Typ hat nicht auf den Ball geschaut.

Team-Neuigkeiten Lionel Messi schüttelte einige Müdigkeitsprobleme ab und führte am Dienstag beim Auftakt der Gruppe C gegen Saudi-Arabien die Linie an, wo er seine letzte Suche nach einer schwer fassbaren WM-Trophäe beginnt.

Da sich Paulo Dybala immer noch nicht von seiner Verletzung erholt hatte, waren Lautaro Martinez und Angel Di Maria mit Messi in einem mit Stars besetzten Team vorne, das einer der Favoriten auf den Sieg in Katar ist.

Saudi-Arabiens Trainer Herve Renard behielt Kapitän und Mittelfeldspieler Salman Al-Faraj trotz einer kürzlichen Schulterverletzung im Team. Er war in den letzten Jahren ein Eckpfeiler der Dominanz von Al Hilal im asiatischen Klubfußball.

Keane: „Ich bin hier, um meine Meinung zu sagen: Das ist kein Elfmeter.“

Soheit: „Hier geht es nicht um unsere Meinung, hier geht es um die Spielregeln.“

Keane: „Ich bin hier, um meine Meinung zu sagen: Das ist kein Elfmeter.“

Soheit: „Ich habe dich zehnmal sagen hören, lass jemand anderen sprechen. Du wirst viel mehr lernen, wenn du zuhörst. Er schaut nicht auf den Ball, die Anweisung der Schiedsrichter ist, dass das ein Elfmeter ist. Wir müssen es akzeptieren. „

Was bedeutet das Ergebnis?

Bild:

Saleh Al-Shehri feiert seinen Ausgleich





Argentinien kam mit der Absicht, dieses Turnier zu gewinnen, und so sah der Sieg gegen Saudi-Arabien immer wie ein Kästchen aus, das nur angekreuzt werden musste.

Der zweifache Weltmeister trifft am Samstag um 19 Uhr auf Mexiko, wo der Sieg entscheidend ist, wenn er jetzt noch weiterkommen will. Argentinien braucht mindestens einen Punkt, um seine Hoffnungen auf das Weiterkommen nicht ernsthaft zu gefährden.

Saudi-Arabien ist früher an diesem Tag gegen Polen wieder im Einsatz, Anstoß ist um 10 Uhr, und ein Sieg würde den Einzug in die K.-o.-Runde und höchstwahrscheinlich als Gruppensieger so gut wie besiegeln.

Die Sieger der Gruppe C treffen auf den Zweitplatzierten der Gruppe D mit Frankreich, Dänemark, Tunesien und Australien. Der Zweitplatzierte der Gruppe D trifft auf den Sieger der Gruppe C.