De Argentijnse minister van Veiligheid juichte woensdag de inzet toe van zo’n 575 veiligheidspersoneel na een reeks bendegerelateerde sterfgevallen in Rosario, de op twee na grootste stad van het land.

De binnenlandse rivierhaven heeft een toenemende reputatie van bendegeweld, oplopend tot ongeveer één moord per dag dit jaar, inclusief die van een 11-jarige jongen.

Een dreigende dreiging aan het adres van de Argentijnse voetbalster Lionel Messi – samen met geweerschoten afgeleverd bij een supermarkt die toebehoorde aan de familie van zijn vrouw – gaf extra aandacht aan het klimaat van angst.

Wat zei de minister van Veiligheid?

Vergezeld door lokale functionarissen op een openbaar evenement in Rosario, zei minister van Veiligheid Anibal Fernandez dat federale agenten in de stad, waarvan het aantal zal toenemen tot 1.400, “absoluut toegewijd” waren aan de strijd tegen de drugshandel.

“Het is absoluut noodzakelijk dat we naar elk van deze plaatsen gaan en tot de kern komen. Het is een ongewenste situatie”, zei Fernandez.

“We moeten onze buurten opruimen, zodat de kinderen over straat kunnen lopen zonder bang te zijn gewond te raken. We hebben al te veel gezien, er is al veel gebeurd.”

“We hebben federale troepen met voldoende macht bijeengebracht om overal in de stad actie te ondernemen. We zijn gekomen om dat te doen, om samen te werken en zonder ophouden de kern van het probleem aan te pakken.”

De Argentijnse president Alberto Fernandez zei ook dat de regering 600 nieuwe bewakingscamera’s met gezichtsherkenningssoftware in de stad zal installeren en een nieuwe tak van het Argentijnse antiwitwasbureau zal openen.

Geweld krijgt meer aandacht

Zondag werd een 11-jarige jongen gedood en raakten drie andere kinderen, onder wie een 2-jarige, gewond bij een schietpartij die vermoedelijk verband hield met territoriumoorlogen tussen rivaliserende bendes.

Aanklager Adrian Spelta zei dat het feit dat kinderen het slachtoffer waren geworden van het geweld aantoonde dat “bepaalde grenzen die vroeger bestonden, zijn overschreden”.

De inzet kwam na een bijzondere woede over de moord op een 11-jarige jongen tijdens een terreuroorlog Afbeelding: Rodrigo Abd/AP/foto alliantie

Het geweld in Rosario kwam eerder deze maand in de schijnwerpers toen twee mensen op een motorfiets minstens een dozijn schoten losten op een winkel in de stad van de familie van Messi’s vrouw, Antonela Roccuzzo.

Ze lieten een bericht achter: “Messi, we wachten op je.”

Hoewel het onduidelijk was waarom bendeleden het op Messi en zijn gezin hadden gemunt, speculeerden ambtenaren dat het een poging was om de hele gemeenschap te intimideren.

Sprekend over de dreiging voor WK-winnaar Messi, zei Fernandez dat de kwestie veel breder was.

“We hebben het over buurten die lijden onder deze aanwezigheid omdat de bendes stelen, omdat ze mensen onder druk zetten, omdat ze mensen onder druk zetten en omdat ze mensen pijn doen”, zei hij.

rc/jsi (Reuters, dpa, EFE)