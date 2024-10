Voor de Argentijnse oppositie sinds de Zahlen eine Steilvorlage: De Armutsrate in Argentinië staat na de Nationale Instituten voor Statistiek en Volksgezondheid (Indec) in de eerste helft van het jaar op 52,9 procent. Rund 25 Millionen Argentinier leben damit in prekären Verhältnissen. Dat is het hoogste sinds twintig jaar. Uw elf Prozent – ​​of fünf Millionen Menschen – is de Armutsrate in Argentinië sinds het Amtsantritt van Javier Milei gestiegen.

Dit betekent dat er veel geld in de wereld is, kunst, cultuur en spraak zijn bekend: „Er is geen geld“ dat is de oorzaak van de mens. Regisseur Manuel Adorni sprak met een blik op de Armutsstatistik von einer „Zahl, die een meer die harte Realität brederspiegelt, die Argentina durchlebt und die een Folge des Populismus ist.“ Gemeint sind die Peronisten Vorgänger.

Lange tijd bleef de Zustimmungswerte für Milei stabiel. Trotz Rezession, trotz Massentlassungen door het goede hervormingsprogramma, trotz gestiegener Bedürftigkeit. Dat was het einde van het verhaal van de oppositie. Wie is de Enthüllung, de Mileis links-peronistische meer Amtsvorgänger Alberto Fernandez während seiner Amtszeit dat First Lady Fabiola Yanez groen en blauw geschlagen haben soll. En met de welvaart van de Argentijnse samenleving is dit de veilige weg.

Demos zijn Kürzungen en Universitäten

Maar nu sinds die Flitterwochen zu Ende, waarin Patience of the Argentijn is ontstaan. Denk allereerst aan de Zustimmungswerte für Milei deutlich. Lokale mediaberichten over Zehn Prozent Befürwortern, die der Präsident verloor habe. Milei geeft om de macht en macht van de goed georganiseerde en genetwerkte oppositie, die in 16 van de afgelopen 20 jaar de macht in handen had. Een paar dagen lang gingen ze de straat op om hun studies voor hun universiteiten te demonstreren. Ik denk dat het mogelijk is om Veto te gebruiken. Als er een stop komt, zijn er veel twijfels. In het Parlement is er een wackelige libertär-conservatieve Mehrheit, die ook unabhängige angewiesen is.

Selbst Papst Franziskus staat in het debat en de kritiek op de regeling ten behoeve van „Pfefferspray statt voor Sozialabgaben“. De Mensenrechtenorganisatie Amnesty schrijft een brief en bekritiseert de communicatie met de demonstraties en de kilometers aan verbale aanvallen op journalisten. Als we kijken naar het Internationale Währungsfonds: aangezien de huidige financiële schulden van Argentinië goed zijn, kunnen ze worden afgeleid uit de hervormingen met het oog op de radicale sociale impact. Daarom is het IWF een onderdeel van de economische economie van Erholung.

Dit “eerste jaar” wordt aan het eind in acht weken gevierd. De Argentijnse erwarten, het is nu een besser wereld – wie van Milei versprochen. Als je maar een paar Indiërs hebt waar je het over gaat hebben, dan is dat de reden: Het Instituut JPMorgan wordt ook gecorrigeerd voor de voorspelling voor het bruto binnenlands product voor het volgende kwartaal: het bedrijf zal de komende vier maanden klaar zijn. Argentinië is een bedrijfseigenaar met een businessplan, dat eerst zal beginnen bij Milliarden-Überschüsse.

Maar uiteindelijk zijn we gescheiden van de erfenis of de gemiste follow-up, vanwege de kilometers zullen meer mensen uit de Armut blij zijn als ze sindsdien shocktherapie hebben ondergaan. We zijn blij met de kwaliteit van ons Monatsmitte-onderwijs, ze zijn ook erg goed in economische voorspellingen. Milei bleibt noch ein Jahr. Dan zullen we ontdekken hoe we de Senaat en het Congres moeten bespreken en de volgende bijeenkomst kunnen definiëren. De omgeving is één en de volgende dag. Mut: “Vanaf nu zullen we nooit meer een goede nachtrust hebben en in het jaar 2025 zullen we een leven vol geluk ervaren”, zei hij. Daran werd daar neergestoken.