Topzaad en voormalig nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz, was woensdag succesvol in zijn langverwachte comeback op de Argentina Open.

De US Open-kampioen, die door een blessure de Australian Open moest missen, knalde met 6-2 4-6 6-2 langs de Serviër Laslo Djere.

De 19-jarige Spanjaard heeft sinds november niet meer gespeeld en verloor onlangs de eerste plaats op de ranglijst aan veteraan Novak Djokovic.

Alcaraz speelde onder de lichten in Buenos Aires en domineerde met zijn zware baseline slagen en dropshots om zijn eerste overwinning te bezegelen sinds hij een buikblessure opliep tijdens de Paris Masters in november.

“Het is een geweldig gevoel om weer te winnen”, zei Alcaraz. “Het is lang geleden voor mij, geen competitie en geen wedstrijden, alleen herstel. En eindelijk behaalde ik mijn eerste overwinning van 2023.”

Alcaraz neemt het vervolgens op tegen een andere Serviër in de naam Dusan Lajovic, die een straight-sets-nederlaag leed in de enige vorige ontmoeting van het paar in de tweede ronde van de Australian Open van vorig jaar.

Terug naar het kantoor voor Pecotic als parttimer crasht op Delray Beach

Vastgoedinvesteerder Matija Pecotic keert terug naar zijn dagelijkse baan nadat hij met 6-3 6-3 verloor van Marco Giron in de kwartfinales op het Delray Beach Open.

De Kroaat, die zijn ATP Tour-hoofdtoernooidebuut maakte tijdens dit ATP 250-evenement, schoof door naar de achtste finales nadat hij dinsdag wereldkampioen nr. 8 Jack Sock in drie sets had verslagen.

Norrie overleeft de schrik om verder te komen in Argentinië

Brits nummer 1 Cameron Norie diep gegraven om de overwinning op de thuiswildcard Facundo Diaz Acosta te claimen tijdens zijn eerste optreden op de Argentina Open op woensdag.

De nummer 12 van de wereld moest terugvechten van een set-down om de lokale favoriet 4-6 7-5 7-6 (8-6) in Buenos Aires te verslaan.

Norrie, het tweede reekshoofd, neemt het nu in de kwartfinales op tegen een andere Argentijn in Tomas Martin Etcheverry.

Elders in Rotterdam verloor Andrey Rublev, nummer 5 van de wereld, met 6-4 6-4 van de Australiër Alex De Minaur op het ABN AMRO Open.

Een enkele serviceonderbreking in elke set bleek genoeg voor De Minaur, die de overwinning binnen een uur en 21 minuten binnenhaalde om een ​​derde overwinning op de Rus in vier ontmoetingen te claimen.

Swiatek maakt indruk in terugkeer in Qatar

Wereld nummer 1 Iga Swiatek maakte een indrukwekkende terugkeer naar actie met een nadrukkelijke overwinning op Danielle Collins op de Qatar Open.

Swiatek, die haar eerste wedstrijd sinds de Australian Open speelde, bleek te sterk voor de Amerikaanse in Doha toen ze in slechts 53 minuten naar een 6-0 6-1 overwinning won in hun wedstrijd in de tweede ronde.

De Poolse verloor slechts vier punten in de eerste set, die ze in 21 minuten afrondde. Na negen opeenvolgende wedstrijden te hebben verloren, schreef American Collins zich uiteindelijk op het scorebord met 3-1 in de tweede set, maar het succes van Swiatek was een formaliteit.

Ze speelt nu wereld nummer 9 Belinda Bencic in de kwartfinales nadat het Zwitserse zevende reekshoofd van een achterstand kwam en Victoria Azarenka versloeg met 1-6 7-6 (7-4) 6-4.

Tweede zaad Jessica Pegulade nummer 4 van de wereld, versloeg Jelena Ostapenko met 6-2 2-6 7-5 en vierde reekshoofd Coco Gauff vocht langs Petra Kvitova 6-3 7-6 (8-6).

Derde zaad Caroline García overleefde een schrik voordat ze doorging om wereldkampioen nr. 123 Karolina Muchova te verslaan met 6-7 (3-7) 7-5 6-4 in een wedstrijd die drie uur duurde.