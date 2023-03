(dpa) – ARD-Chef Kai Gniffke sieht beim Kampf gegen missionarische of belehrende Melderstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien große Fortschritte. Het is in 2014 in gebruik genomen en de asylproblematik tijdens het oplossen van problemen in het tekstgedeelte heeft geleid tot een probleem met Freitag im Ausschuss für Medien im Magdeburger Landtag.

Konkret zog sich Gniffke auf das kwaadaardige stärkere Aufkommen der AfD auf der politieken Landkarte Deutschlands. “Zwischen den Zeilen hast du es marked, dass man da unterschwellig den Leuten mitgeben sollte, was sie zu Denken haben”, führte Gniffke aus. Aus diesen Fehlern habe man gelernt, journalistieke sauber mit diesem “Phänomen” umzugehen. Sein Mantra sei, die AfD so wie jede andere Partei auch zu treat.

Gniffke warb im Ausschuss een politieke Unterstützung für die Reformprozesse im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Als er iets anders is, kunnen interne strukturen van verändern en als Teilhaber im gesellschaftlichen Diskurs den Anschluss en jongere generaties nicht zu verlieren. Die Rundfunkanstalten müssen bei Streamingangeboten internationalen Tech-Konzernen Paroli bieten. Daar fürchte sonst einen “Generationenabriss”.

Der ARD-Chef-chef-kok heeft het tempo met de verschillende versies van het ontwerp en de vertaling van een aantal drastische wijzigingen in het programma, in der Verwaltung en bei der Qualitätsprüfung. “Ich habe nicht gesagt, wir wollen das tun, sondern wir zijn das tun.” Daran wolle er sich in nicht allzu ferner Zukunft messen lassen.

Der ARD-Vorsitz werkt na de ARD-Angaben in de regel die alle twee Jahre onder de öffentlich-rechtlichen ARD-Rundfunkhäusern.

Zur ARD hoorde nieuwe regionaal verankerde Landesrundfunkanstalten, außerdem der Auslandssender Deutsche Welle. Der ARD-Chef is der oberste vertegenwoordiger.