Keulen. De dramaserie “Die Zweiflers” van de ARD heeft meer Duitse televisieprijzen gewonnen. Darsteller Aaron Altaras wurde am Mittwochabend in Keulen als beste Schauspieler geehrt, Darstellerin Sunnyi Melles als beste Schauspielerin. De gehele productie werd beoordeeld als de beste dramaserie. “In “Zweiflers” woonden we met ons gezin, maar dat is alles, we woonden erin”, is duidelijk Altaras met de Trophäe in der Hand – en geweldige familie. De Macher-zugleich wordt een fortsetzung-schreiben.

Deze tragisch humoristische miniserie draait om een ​​Joods gezin met eten en een restaurant in Frankfurt. Zuschauerinnen und Zuschauern zijn erg jong, dus spreken ze Duits en Jiddisch en Engels. In april won de productie op het International Series Festival in Cannes de prijs voor “Beste Serie” van het jaar. Op de dag van de dienst wonnen de “Those Zweiflers” een eerste prijs voor Duitse tv-reizen in de categorie “Beste Camerafilm”.

Als beste Unterhaltungsshow werd de ZDF-productie “Lass dich überwachen!” met moderator Jan Böhmermann durchsetzen. “Dat is helemaal mooi, want de prijs wordt behaald voor één levering, waar iedereen echt van kan genieten”, aldus het 43-jarig jubileum. De Moderator heeft meer tv-prijzen gewonnen. Bekannt daar met signaalshow “ZDF Magazin Royale”, in der bissige Satire mit Journalismus gecombineerd.

Een 24-Stunden-Experiment is de moeite waard

“Hamas-Angriff aufs Festival – Die Überlebenden des Wüsten-Raves” (arte/ZDF) kreeg de titel van beste documentatie, en “Maischberger” (ARD/WDR) werd bekroond met de beste informatiesessie van de lezing. Zoals “Bester Fernsehfilm/Mehrteiler” was: “Ik ben! Margot Friedländer“ (ZDF) gewürdigt. Dat meer dan 100 jaar Holocaust-leven Margot Friedländer in één verhaal rechtstreeks uit de Zuschauern en de laatste ring sprak: „De democratie moet levend blijven.“ Dit was een zeer emotioneel moment van de avond.

Voor zowel entertainer Joko Winterscheidt als Klaas Heufer-Umlauf zahlte indes ihr Experiment „24 Stunden met Joko & Klaas“ aus. Beide formaten zijn gekaapt door de moderators en hun tags. Met andere woorden, zie een nieuwe Primetime Show, inclusief een Herde von Antelopen in een Wasserloch in het wilde Namibië. Dafür bekamen sienen Fernsehpreis for the best Einzelleistung bei der Moderation von Unterhaltung.

Heufer-Umlauf: “Joko is een geweldig Oktoberfest”

Heufer-Umlauf na de Auszeichnung stellvertretend auch voor de afwezige Winterscheidt entgegen. „Ik weet het, wie is het: Joko is op het Oktoberfest“, erkenning van de Moderator ohne Umschweife. Daar grüßte den Kollegen. ‘Falls du noch verstehst, was ich salie’, schreef er een.

De Duitse omroepen werden sinds 1999 benaderd door ARD, RTL, Sat.1, ZDF en de Duitse Telekom. De streamingproviders Disney+, Netflix en Prime Video werken als partners. In het huidige jaar heeft de WDR de toon gezet voor de ARD die de Federführung übernommen. Er zal een groot tv-gala zijn tijdens de avond. In Vorabend ontvingen we eerste prijzen voor een kleinere „Night of Creatives“.

RND/dpa