ARD-Reporter ringt vor Iran-Spiel um Worte: „Zerreißt einem das Herz“

Die iranische Fußballnationalmannschaft hat am Freitag einen sensationellen 2:0-Sieg gegen Wales errungen, aber die Geschichte des Spiels ereignete sich vor dem Anpfiff. Anders als beim 6:2-Sieg gegen England, als die Profis aus Protest gegen das eigene Regime während der Hymne schwiegen, sangen diesmal die iranischen Spieler die Melodien mit.

Wohl eher widerwillig und ohne viel Leidenschaft. Die meisten Pfiffe in der Arena verstummten, als die Videowand einen herzzerreißenden älteren Fan mit einer iranischen Flagge und Tränen in den Augen zeigte.

ARD-Reporter wird bei Iran-Hymne emotional: „Alles ist wichtiger als dieses Spiel“

Als weitere weinende iranische Fans auf der Tribüne zu sehen waren, rang ARD-Reporter Florian Naß am Kommentatorenpult um Worte: „Es zerreißt einem das Herz. Ich will in die Herzen schauen, in die Köpfe der Spieler, der Fans, dieser Menschen.“ , diese Protestbewegung, weil alles wichtiger ist als dieses Fußballspiel.“

Seit Wochen wird der Iran von den schlimmsten Protesten seit Jahrzehnten erschüttert. Der Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam hatte dies ausgelöst, und der Sicherheitsapparat reagierte mit äußerster Härte.