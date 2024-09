Heim Politik

Hannes Niemeyer

Die AfD hat bei der Wahl in Brandenburg einen deutlichen Erfolg erzielt. Nach einem Dialog mit AfD-Chefin Weidel kam es in der ARD zu einem brisanten Gegenschlag.

Potsdam – Nach ersten Ergebnissen wird die AfD bei der Brandenburger Landtagswahl 2024 nicht stärkste Kraft. Die SPD von Spitzenkandidat Dietmar Woidke liegt in den Hochrechnungen zwar vor der Rechtspartei, wenn auch nur knapp. Man habe verhindert, dass Brandenburg „einen großen, braunen Stempel“ bekomme, sagte der SPD-Amtsinhaber anschließend im ZDF. Eine Koalitionsbildung in Brandenburg könnte dennoch schwierig werden.

Und die AfD? Sie hat ihr Ziel, stärkste Kraft zu werden, nicht erreicht. Ihr Abschneiden, das sie im Ergebnis der Brandenburger Wahl 2024 deutlich auf Platz zwei ausweist, wertet die Partei dennoch positiv. AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt feierte sich im ZDF live als „Wahlsieger“, auch wenn er nicht der „Wahlsieger“ war. Doch das Ergebnis macht der Partei auch aus einem anderen Grund Hoffnung: „Wir sind die Partei, die bei jungen Menschen den stärksten Rückhalt hat. Insofern liegt die Zukunft auf unserer Seite“, erklärte Berndt im Anschluss.

Interview nach Brandenburg-Wahl: „Der Osten ist blau“, jubelt Weidel in der ARD

Doch blieb es nicht ohne Kritik an der Konkurrenz. Der AfD-Politiker fügte hinzu, deren eigene Stärke habe auch dafür gesorgt, dass Grüne und Linke aus dem Landtag ausgeschieden seien. Zudem habe die AfD nun dafür gesorgt, „dass den Parteien, die sich gern demokratisch nennen, die Maske vom Gesicht gerissen wird“. Die CDU beschimpfte Berndt als „Blockpartei“ und fragte ihren Spitzenkandidaten Jan Redmann in sehr provokanter Weise, wie lange seine Partei noch bereit sei, sich „kastrieren zu lassen“.

Ähnlich positiv äußerte sich AfD-Chefin Alice Weidel kurz nach den ersten Prognosen für die Brandenburger Landtagswahl 2024. „Es ist ein freudiger Anlass, wir sind die Sieger des Abends“, jubelte die Parteichefin in der ARD. Die Abstimmung sei lediglich taktischer Natur gewesen. „Das muss man akzeptieren, der Osten ist blau“, sagte Weidel im Gespräch mit ARD-Moderator Sascha Hingst. Anschließend kritisierte sie eine „historisch schlechte“ CDU und verwies auf die abgestrafte Ampelkoalition, in der FDP und Grüne in Brandenburg nach ersten Zahlen ebenfalls unter fünf Prozent lagen.

AfD-Chefin Weidel kritisiert Medien im ARD-Interview nach der Brandenburg-Wahl

Damit war Weidels Schelte allerdings noch nicht vorbei, auch die Medien wie die ARD, mit der sie parallel sprach, bekamen es zu spüren. „Ich glaube, dieser grüne, aufgeweckte Wahnsinn ist gebrochen“, sagte Weidel und wollte gerade von den „Industriezerstörern Deutschlands“ sprechen, als sie von Moderator Hingst unterbrochen wurde. Er fragte Weidel, warum so viele Menschen im Land keine Regierung der AfD wollten.

„Die Medien sind maßgeblich für all diese Exzesse verantwortlich“, entgegnete Weidel mit einem provokanten Grinsen. Sie sprach von „immer wieder medialen Kampagnen mit deutschen Steuergeldern und GEZ-Gebühren gegen eine einzige Konkurrenzpartei, die AfD. Trotzdem sind wir sehr zufrieden, dass wir ein solches Ergebnis erreicht haben. Ich sehe das Ergebnis von heute Abend als einen wichtigen Schritt. Wir sind sehr gelassen. Was die Bundestagswahl bringt, werden Sie sehen.“

ARD-Mann kontert Weidels Honorarsätze nach Brandenburg-Wahl – „peinlich“ oder „cool“?

Moderator Hingst beendete das Gespräch – allerdings nicht ohne auf Weidels Medienkritik einzugehen: „Vielen Dank, Frau Weidel, und nachdem wir mit unseren Rundfunkgebühren die AfD auf den Bildschirm gebracht haben, geht es jetzt weiter mit der SPD“, leitete Hingst in das Statement von SPD-Mann Dietmar Woidke ein. Seine Reaktion brachte dem ARD-Mann Lob und Kritik zugleich ein.

Auf dem Social-Media-Dienst X wurde der Wechsel als „guter Konter“ gefeiert. „Ich kann nicht mehr, toller Spruch“, schrieb ein anderer User, andere wiederum bezeichneten Hingsts Satz als besonders lässig. Es gab aber auch Kommentare in die entgegengesetzte Richtung. Einige Kommentare zur Videosequenz des Interviews werfen Hingst Arroganz vor, in einem Post fällt auch das Wort „Großer Hase“. Viele halten auch die Reaktion des Moderators auf Weidels direkten Seitenhieb auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für „peinlich“.

Ob „peinlich“ oder „beiläufig“, für Aufsehen sorgte die Szene jedenfalls. Und es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass es in der ARD nach einer Landtagswahl zu Auseinandersetzungen mit der AfD kommt. Nach der Thüringen-Wahl rastete AfD-Mann Björn Höcke in einem ARD-Interview aus. (Hans)