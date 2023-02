Die ARD Redaktion empfiehlt Dokus, Reportagen, Filme aus dem Bereich Kultur in der ARD Mediathek. Diesmal im Rahmen des crossmedialen “ARD-Thementags: Krieg gegen die Ukraine” – ben 13 februari 2023.

MEERDERJARIG WORDEN

Offline Zwischen Mode, Instagram en Krieg

Dokuseries

(verfbar tot 10/2024)

Ze zijn jong – de modellen uit Rusland en de Oekraïne en die van de karrières in Europa veranderen alles door de Angriffskrieg Poetins in de Oekraïne. Een nieuwe 90 minuten durende Folge, die vanaf 24 februari online is, zegt, who es den Models jetzt geht.

“Offline” in de ARD Mediathek

MUZIEK VERBINDEN

Benefizkonzert für die Oekraïne

Concert

(verfbar tot maart 2024)

Das Benefizkonzert des Sinfonieorchesters des Hessischen Rundfunks zwei Wochen nach Ausbruch des Kriegs: emotioneel pakket en in voller Länge.

Das Benefizkonzert in der ARD Mediathek

HOFFNUNG GEBEN

Kinderen in Zeiten des Krieges

Documentatie

Verfügbar tot 24 november 2023

Der Stoffhund Mopsig war mit im Auto, als es zu brennen beginn: Alisa aus Kiew und Mopsig sind non in Dresden en in Therapie: Wie kon Kinder mit dem Erlebten umgehen? Die Frage der Reportage: „Kinderen in Zeiten des Krieges“.

“Kinderen in Zeiten des Krieges” in de ARD Mediatheek

SELBSTERMÄCHTIGUNG

Alona Alona

Concert

Klug gebaute Beats und ukrainische Lyrics – das ist Alyona Alyona. Auf dem eurozonic festival zegt sie eindrucksvoll, was Hiphop kann: authentisch, niet und alle binding.

Alyona Alyona in de ARD Mediatheek

ONGESCHREVEN MOMENTAUFNAHMEN

Videotagebuch aus der Oekraïne

Doku-Reihe

paintbar tot maart 2024

Mit Beginn des Angriffskriges zijn Kulturschaffende in der Oekraïne begonnen, en Alltag per Videobotschaft festzuhalten. Die Tagebücher zeigen ungeschönte Momentaufnahmen – und eine Filesaufnahme nach einem Jahr Krieg.

„Videotagebuch aus der Ukraine“ in der ARD Mediathek

ZOOM

Zwischen Exil und Front – Ukrainische Kulturschaffende

Doc

verf van 12 februari 2023 tot 12 februari 2025

Einige Künstler:innen sinds ins Exil gegangen. Anderen versuchen, in ihrer Heimat Kulturgüter zu schützen of irgendwie weiterzuarbeiten in Kriegszeiten. De film van Yasemin Ergin, Sylvie Kürsten en Vassili Golod portretteerden Kulturschaffende in de Oekraïne en in Duitsland.

Lineare Ausstrahlung am 12. Februari, 23:50 Uhr im Ersten

AUFWUEHLEND

Papa’s sneakers

Kurzfilm

verf van 16 februari 2023 tot 16 maart 2023

Der 13-jährige Sasha (Bogdan Zenchenko) woont in einer Einrichtung für Kinder ohne elterliche Fürsorge. Er is één der Glücklichen: Een Amerikaanse familiehoed ihn adoptiert. Maar het was in de war – er was een conflict met een van de vele aspecten.

