ARD-Deutschlandtrend: Union legt zu – FDP rutscht unter die Fünf-Prozent-Hürde

Würde am kommenden Sonntag Bundestagswahl stattfinden, käme die Union laut ARD Deutschlandtrend auf 30 Prozent der Stimmen und wäre damit stärkste Kraft. Im Vergleich zur Umfrage von Ende September ist sie um zwei Punkte gestiegen.

SPD und Grüne bleiben unverändert bei 16 bzw. 14 Prozent. Die FDP verliert zwei Punkte und wäre mit vier Prozent nicht mehr im Bundestag vertreten – erstmals in dieser Legislaturperiode.

In der Umfrage des Instituts Infratest dimap ist die AfD mit unverändert 22 Prozent zweitstärkste Kraft. Die Linke gewann einen Punkt auf fünf Prozent. Für andere Parteien wurden neun Prozent prognostiziert, davon drei Prozent für die Freien Wähler.

Ampel-Koalition :

Mehr zur Bundesregierung

Ampel-Koalition :

Wenn Kommunalpolitiker plötzlich Gehör finden

Frank-Walter Steinmeier in Tansania :

Sie wollen ihre Toten zurück



Knapp ein Viertel (23 Prozent) ist mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, ein Plus von vier Prozentpunkten. Allerdings ist eine deutliche Mehrheit von 76 Prozent mit der Arbeit der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und Grünen weniger oder gar nicht zufrieden FDPDas ist ein Verlust von drei Punkten.

Befragt nach den Entwicklungen im Gazastreifen und in Israel sieht eine deutliche Mehrheit der Deutschen die Hamas als Haupt- oder Mitverantwortliche für die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Der Umfrage zufolge geben 45 Prozent der Befragten allein der Terrororganisation die Schuld und 32 Prozent eher die katastrophalen Zustände in der Region. Allerdings sehen 15 Prozent die alleinige Verantwortung und 42 Prozent eher Israel in der Verantwortung.

35 Prozent der Befragten halten die israelische Reaktion nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober für angemessen; Für 41 Prozent geht Israels Militäreinsatz zu weit, während er für acht Prozent nicht weit genug geht. Für viele Deutsche ist es wichtig, die Zivilbevölkerung bestmöglich zu schützen. Nur rund 25 Prozent gaben an, dass der israelische Militäreinsatz gegen die Hamas gerechtfertigt sei, auch wenn er die palästinensische Zivilbevölkerung betreffe. Eine Mehrheit von 61 Prozent glaubt, dass Angriffe in diesem Fall nicht gerechtfertigt sind.

81 Prozent sind besorgt über die von der Hamas im Gazastreifen entführten Geiseln. 65 Prozent äußerten sich besorgt über die Lage der israelischen Zivilbevölkerung. Der Umfrage zufolge sind 72 Prozent besorgt über die Lage der Palästinenser.

Newsletter © Lea Dohle

„Was jetzt?“ – Die tägliche Morgenübersicht Beginnen Sie Ihren Tag mit unserem sehr kurzen News-Newsletter. Außerdem erhalten Sie am Wochenende jeden Freitag das Digitalmagazin ZEIT. Mit der Registrierung erkennen Sie die Datenschutzerklärung an. Danke schön! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Überprüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihr Newsletter-Abonnement.

Das Institut Infratest dimap hat von Montag bis Mittwoch 1.314 Wahlberechtigte zum Deutschlandtrend befragt. Die statistische Fehlerquote wurde mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur die Meinung zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Vorhersagen über den Wahlausgang.

Alle Entwicklungen zum Gaza-Krieg können Sie in unserem Live-Blog nachlesen.