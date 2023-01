ARD-DeutschlandTrend: Die Deutschen sind beim Thema „Leopard“ gespalten.

Stand: 19.01.2023 20:00 Uhr

Die Regierung zögert – und die Bevölkerung ist gespalten. Im Strom Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin Nur eine knappe Mehrheit befürwortet die Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine.

Soll Deutschland schwere Kampfpanzer wie den „Leopard“ an die Ukraine liefern oder nicht? Diese Frage spaltet die Bevölkerung in Deutschland. Mit 46 Prozent spricht man im Strom Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin eine knappe Mehrheit der Befragten stimmte dafür. Fast ebenso viele – 43 Prozent – ​​sind dagegen. Elf Prozent können oder wollen sich nicht festlegen. Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen Ost und West, jüngeren und älteren Menschen und den jeweiligen Parteipräferenzen.

Während in den westlichen Bundesländern jeder Zweite die Lieferung schwerer Kampfpanzer in die Ukraine befürwortet, lehnt im Osten eine Mehrheit von 59 Prozent diesen Schritt ab. Auch bundesweit sind jüngere und mittlere Altersgruppen überwiegend gegen die Lieferung schwerer Kampfpanzer. 52 Prozent der 18- bis 34-Jährigen sagen: „Deutschland soll nicht liefern“.

Größte Ablehnung bei AfD-Anhängern

Laut Umfrage ändert sich die Stimmung jedoch mit zunehmendem Alter. So sind beispielsweise bei den Befragten über 65 Jahren nur 36 Prozent gegen eine Entbindung, während 52 Prozent dafür sind.

Auf signifikante Unterschiede wird hingewiesen DeutschlandTrend auch im Hinblick auf die Parteipräferenz der befragten Wahlberechtigten. Die größte Zustimmung zur Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine zeigen die Anhänger der Union und der Grünen mit 66 bzw. 61 Prozent. Weniger eindeutig ist das Ergebnis bei Menschen, die sich der SPD zugehörig fühlen – 49 Prozent von ihnen meinen: „sollte liefern“.

Bei den FDP-Sympathisanten halten sich Gegner und Befürworter der Kampfpanzerfrage mit jeweils 48 Prozent die Waage. Die Statistik zeigt die größte Ablehnung unter den AfD-Anhängern: 84 Prozent von ihnen lehnen eine Lieferung schwerer Kampfpanzer in die Ukraine ab.

Sonntagsfrage: Ampel mit knapper eigener Mehrheit

Bei der Sonntagsfrage sind im Vergleich zur vorherigen Befragung kaum Veränderungen zu erkennen. Die SPD hat einen Prozentpunkt hinzugewonnen, AfD und Linke jeweils einen verloren. Auch die Ampelparteien von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP erreichen im Strom Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin eine Mehrheit von 44 Prozent.

Eine dritte Frage dazu infatest dimap zugunsten von ARD gefragt hat, bezieht sich auf das Thema Ernährung. Mit 49 Prozent gibt fast jeder Zweite an, seinen Fleisch- oder Wurstkonsum in den vergangenen fünf Jahren zumindest reduziert zu haben. Acht Prozent geben an, Vegetarier oder Veganer zu sein. „Es hat sich nicht viel geändert“, sagen 41 Prozent der Befragten.