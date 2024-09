Endlich ist der „Tatort“ zurück aus der Sommerpause und Millionen Zuschauer freuen sich darauf, am Sonntagabend um 20.15 Uhr die ARD einzuschalten. In dieser Woche ist allerdings noch etwas Geduld gefragt, denn die ARD ändert ihr Programm aus aktuellen Gründen.

An diesem Sonntag, dem 22. September 2024 In Brandenburg finden Landtagswahlen statt. Wie gewohnt wird das öffentlich-rechtliche Fernsehen ab 18 Uhr über die Abstimmung berichten und bereits am Vorabend erste Prognosen und Hochrechnungen präsentieren. Darüber hinaus wird das Ergebnis und die sich daraus ergebende Frage der Bildung der nächsten Regierung auch in der Tagesschau eine Rolle spielen, die deshalb in einer verlängerten Fassung gesendet wird.

Die Nachrichten beginnen am Sonntag wie gewohnt um 20 Uhr, die Tagesschau endet ausnahmsweise erst um 20:20weshalb der neuste Schwarzwald-„Tatort: ​​Ad Acta“ fünf Minuten später ausgestrahlt wird als gewohnt.

Darum lohnt sich das Warten auf „Tatort: ​​Ad Acta“

Auch wenn der neuste „Tatort“ aus dem Breisgau nicht ganz an die Klasse seines herausragenden Vorgängers „Letzte Exkursion Schauinsland“ heranreichen kann, dürfen sich alle Krimifans dennoch auf einen gelungenen Ausflug in den Süden des Landes freuen. Das gewohnt überzeugende Schauspiel von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner bildet erneut das Herzstück eines soliden Falles rund um einen korrupten Anwalt, dessen Sohn aus Rache ermordet wurde. Besonders interessant wird es, wenn Kommissarin Toblers Vater ins Spiel kommt, der seine Tochter bei den Ermittlungen unterstützt. Überraschenderweise kennen sich der Rentner und Kommissarin Berg, was Franziska Toblers Kollegin in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Mehr dazu erfahrt ihr in der ausführlichen Kritik hier.

