Danischenhagen. Dunkler Boden, Kohlereste, Keramikscherben – was voor de Laien niet alles geregistreerd, is voor de Archaologen een reis in de Vergangenheit. Genau solche Artefakte sinds auf ainem Acker in Dänischenhagen werd opgericht. Als je niet tot dan wacht, zal de beste intercommunale gemeenschap voltooid zijn.

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

Dänischenhagen, Altenholz en Kiel zijn de plannings- en bouwkosten en de bouwkosten. Het Fonds der archäologische bronnen stelt dat de gemeenschap geen problemen zal opleveren. Als u in 2025 een succesvolle baan wilt hebben, hoeft u zich geen zorgen te maken over de bouwwerkzaamheden.

Gewerbegebiet Lehmkaten: 75 Funde aus der Eisenzeit

Die beiden uitgebreide ervaring hebben in de Boden met het Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) en in de Dänischenhagen de Baugrund im Vorfelde met relevante erkenning erachter. De dag van de maand en april na de aankomst van 19 hectare zwaar werk in het noordelijke deel van de postkampen en het westen van de Mühlenstraße 75. Fondsen voor reizen, die tussen 750 en 750 jaar geleden door de vakantie zullen worden gedekt.

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

Verfärbungen im Boden sinds de Folge von Feuerstellen en sogenannten Siedlungsgruben. Na ruim 2000 jaar te hebben ingekocht en afgestoten, waren zij ook bereid om voor de gebouwen of de bodem te zorgen. Deze fondsen worden omringd door „Wandgräbchen“, de Grundriss en vorgeschichtlichen Gebäudes.

Keine Verzögerung für Gewerbegebiet Lehmkaten door archaologische Untersuchungen

De mooiste relikwieën werden gesticht op een Geländekuppe im Nordlichen Teil des Gebietes. Omdat er slechts 40.000 quadratmeters beschikbaar zijn, beginnen de bouwwerkzaamheden in maart 2025 en zullen de daaropvolgende plannen voor maximaal vier maanden beschikbaar zijn.

Verzögerungen für die anschließenden Erschließungsarbeiten sinds nach Auskunft von Olaf Kühl (WiR), Bürgermeister von Dänischenhagen, nicht zu erwarten: “Die Erschließungsplanung benötigt ohnehin hänger, die archäologische Untersuchung hat keinen Einfluss.“ Die Gemeinde Dänischen hagen zijn geschikt voor bouwplanning.

Alle bestellingen komen uit Dänischenhagen, Altenholz en Kiel, evenals hogere kosten. Het onderzoek naar archäologische analyses kan in lagen plaatsvinden.

Gewerbegebiet Lehmkaten: Grundstücke was teurer – aber nur minimal

De maximale kosten voor het onderhoudsonderzoek werden door het Archeologisch Bureau van de Staat geschat op 462.000 euro. Hoewel de bislang een bedrag van 50.000 euro voor het bouwplan van bislang had geschreven, zou er 420.000 euro moeten worden betaald.

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

Waren die Gewerbegrundstücke nu teurer? Dat is prima, meldt Olaf Kühl. De kosten voor de aanleg en de aanleg van de grondstoffen moeten worden gedekt tijdens de aankoop van de percelen. “Aber wenn man 420.000 tot 460.000 Euro door de reine Verkaufsfläche von 11.000 of 12.000 Quadratmeter teilt, kommen drie tot vier Euro pro Quadratmeter meer dabei heraus”, zegt Kühl. “De aankoopprijs is met 80 tot 100 euro per vierkante meter niet groot in gewicht.”

Deshalbt is het intercommunale Gewerbegebiet Lehmkaten

Zowel Sowohl Kiel als Altenholz en Dänischenhagen verzeichnen een geweldige Nachfrage nach Gewerbeflächen. Maar in Kiel was het eng. Deshalb gründeten de drie Kommunen bereits 1997 een Zweckverband met Entwicklung een intercommunale Gewerbegebiets an der Grenze von Altenholz en Dänischenhagen. Dit is een complete vakantie, en u hoeft zich nooit zorgen te maken dat u er ook een stukje van zult hebben in Dänischenhagen.

Deze gemeenschappen werken samen: Dänischenhagen übernimmt die Planungsarbeit, Altenholz de Verwaltungsleistungen en Kiel mit der Kieler Wirtschaftsförderung (Kiwi) en de Projectsteuerung. Die Einnahmen en Kosten waren drrittelt. Ik ben de afgelopen jaren overleden, wat een gemeenschappelijke ruimte is voor de gemeenschappen waarin ze actief zijn in de regio van een bedrijf van een miljoen euro.

KN