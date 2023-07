Arbeitsunfall auf der A10: Bauarbeiter von umfallendem Gerüst hit

Ik ben een Montagnachmittag die een 22-jarige Arbeiter van een Baustel op de A10 van een Gerüst hit. Das Rote Kreuz bracht de Österreicher ins Spital.

Auf der Tauernautobahn kam es am Montag um etwa 14 Uhr zu einem swweren Arbeitsunfall. Een 22-jarig gevecht werd geraakt op een van de bouwstenen van de Asfinag bij Werfen van een omgevallen Gerüst.

Dadurch wurde der jonge Mann schwer verletzt, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Er is een grote kans dat de kop wordt ingedrukt en een kleine Knie – außerdem sei einer seiner Oberarme en eine Rippe brochen. Damit een Rettungshubschrauber den Arbeiter ins Spital transportieren konnte, muss dieser auf der Autobahn-landen. De A10 was in beide richtingen onklaar gemaakt.