Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen in Bayern im Januar gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern stieg im Januar um 14,5 Prozent auf 271.289. Das sind 34.394 Arbeitslose mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Nach den bis zum 12. Januar erhobenen Zahlen lag die Arbeitslosenquote in Bayern bei 3,6 Prozent – ein Plus von 0,5 Punkten im Vergleich zum Vormonat. Im Vorjahreszeitraum lag die Quote bei 3,3 Prozent.