Arbeitsagenturen warnen vor einem schwierigen Winter

Stand: 30. Oktober 2023 13:22 Uhr

Aufgrund der Konjunkturschwäche in Deutschland dürfte der Arbeitsmarkt im Winter unter Druck geraten. Die Agenturen für Arbeit rechnen mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Nach Angaben der Agenturen für Arbeit belastet die Konjunkturschwäche in Deutschland zunehmend den Arbeitsmarkt. „Der Arbeitsmarkt steht vor einem schwierigen Winter“, erklärte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). In der monatlichen Arbeitsagenturbefragung des IAB ist die Arbeitslosenprognose deutlich in den negativen Bereich gesunken und liegt nach einem Minus von 0,7 Punkten nun bei 96,4 Punkten. „Die Agenturen für Arbeit gehen davon aus, dass der Wirtschaftsabschwung zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit führen wird“, erklärte Weber.

Das Barometer fragt nach den Erwartungen aller deutschen Arbeitsagenturen für die nächsten drei Monate. Er gilt daher als Frühindikator für die zukünftige Entwicklung des Arbeitsmarktes. Ein Wert von 100 gilt als neutraler Ausblick, ein Wert unter 100 weist auf eine negative Entwicklung hin.

Der Frühindikator für die Beschäftigung sank im Oktober um 0,1 Punkte auf 102,6 Punkte. Die Beschäftigungsaussichten blieben daher weiterhin positiv, im Vergleich zum Frühjahr jedoch deutlich gedämpft.

Schwächer Herbstboom auf dem Arbeitsmarkt

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) wird am kommenden Donnerstag die Bilanz für Oktober vorlegen. Der Arbeitsmarkt hatte sich in den vergangenen Monaten etwas schlechter entwickelt als für diese Jahreszeit üblich. Die Herbsterholung fiel im September vergleichsweise gering aus, die Zahl der Arbeitslosen sank um 69.000 auf 2,627 Millionen.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte zu den September-Daten, dass die Arbeitnehmer weiterhin „ein hohes Maß an Arbeitsplatzsicherheit“ hätten.

Das BIP schrumpfte im Sommerquartal

Unterdessen verschlechtern sich die wirtschaftlichen Aussichten weiter. Die deutsche Wirtschaft geriet im Sommer in den Abschwung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist von Juli bis September um 0,1 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) heute mitteilte.

Allerdings lief die Wirtschaft hierzulande in diesem Jahr bisher etwas besser als bisher berichtet. Wie sich nach Vorlage überarbeiteter Destatis-Daten herausstellte, gab es im Frühjahr statt der zuvor gemeldeten Stagnation einen kleinen Anstieg des BIP um 0,1 Prozent. Und zu Beginn des Jahres schrumpfte die Wirtschaft nicht, sondern blieb auf dem Niveau des Vorquartals.