Arbeiter auf der ganzen Welt sagen, dass dies die beste US-Stadt für Expats ist

Auf der ganzen Welt sind sich die Menschen einig, dass Miami, Florida, die beste US-Stadt ist, um zu versuchen, im Ausland zu leben und zu arbeiten.

Laut einer Umfrage unter mehr als 12.000 Befragten von InterNations, einer Online-Community für Expats mit mehr als 4,5 Millionen Mitgliedern weltweit, rangiert das Strand- und Nachtlebensziel in Südflorida auf Platz 12 von 50 globalen Städten als Top-Ort für Expats zum Leben und Arbeiten im Ausland .

Nicht allzu weit dahinter liegt New York City, das auf Platz 16 von 50 rangiert.

Miami und New York sind die einzigen US-Städte, die für das Ranking berücksichtigt werden, was eine Stichprobe von mindestens 50 Umfrageteilnehmern erfordert, die im Reiseziel leben.

Die im Februar 2022 durchgeführte und Ende November veröffentlichte Umfrage bat Expats, ihre Zufriedenheit in fünf Hauptkategorien zu bewerten, darunter Lebensqualität (wie eine gesunde Umwelt und robuste öffentliche Verkehrsmittel), Leichtigkeit der Eingewöhnung (solche Freundlichkeit der Anwohner) , persönliche Finanzen (z. B. Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung), Arbeiten im Ausland (z. B. Arbeitsplatzsicherheit und eine stabile lokale Wirtschaft) und „Expat Essentials“, die das digitale Leben, Wohnmöglichkeiten, Sprachbarrieren und den Umgang mit der lokalen Regierung und Verwaltung abdecken Aufgaben.

Expats in Miami sagen, dass es sehr einfach ist, sich einzuleben, sich an die lokale Kultur anzupassen, einen Highspeed-Internetzugang zu Hause zu finden, ohne Bargeld zu bezahlen und ein lokales Bankkonto zu eröffnen.

Miami ist auch für Amerikaner zu einem wachsenden Hotspot geworden: Eine Handvoll Technologie- und Finanzunternehmen hat sich während der Pandemie dorthin verlagert, angelockt von warmem Wetter und Steuervorteilen. Personen haben auch große Städte wie New York und Los Angeles gegen Miami eingetauscht, wo ein durch Covid ausgelöster Zustrom den Immobilienmarkt in die Höhe getrieben und das Leben teurer gemacht hat.

Die Stadt in Südflorida schneidet im Index „Arbeiten im Ausland“ der Umfrage nicht so gut ab. Während Neuankömmlinge zahlreiche Karrieremöglichkeiten und eine kreative Geschäftswelt genießen, ist etwa jeder Vierte mit seinen Arbeitszeiten unzufrieden.

Sie berichten auch, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Miami und der unerschwinglichen, wenn nicht sogar völlig unzugänglichen Gesundheitsversorgung unzufrieden sind.

Auf Platz 16 sagen Neuankömmlinge in New York, dass die Stadt großartig für ihre Karriere ist, wobei die Mehrheit sagt, dass sie mit dem lokalen Arbeitsmarkt zufrieden sind, zufrieden mit ihren persönlichen Karrieremöglichkeiten, robusten öffentlichen Verkehrsmitteln und einem zugänglichen digitalen Leben. Der größte Nachteil des Lebens dort liegt jedoch an der persönlichen Finanzfront: 58 % der in New York lebenden Expats sind mit den Lebenshaltungskosten unzufrieden, verglichen mit 35 %, die weltweit genauso denken.

Insgesamt zeichnen sich Miami und New York durch großartige Freizeitmöglichkeiten, Karriereaussichten, eine Willkommenskultur und wenige Sprachbarrieren aus, werden jedoch durch hohe Lebenshaltungskosten und niedrige Punktzahlen im „Quality of Life“-Index von InterNations, einschließlich Reisen und Transit, nach unten gezogen , Gesundheit und Wohlbefinden sowie Sicherheit und Schutz.

Dennoch ist eine überwältigende Mehrheit, 85 % der in Miami lebenden Expats mit ihrem Leben im Allgemeinen zufrieden, ebenso wie 74 % der Expats in New York, verglichen mit dem globalen Durchschnitt von 71 %.

Valencia, Spanien, ist die Stadt Nr. 1 für Expats, die im Jahr 2022 im Ausland leben und arbeiten, gefolgt von Dubai und Mexiko-Stadt.

