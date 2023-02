Aramaz Digital GmbH bietet kostenloses Webinar für Bäcker an

Bäckereistark durch die Krise: Die Aramaz Digital GmbH bietet kostenlose Webinare für Bäckereien an. Bielefeld – Die Aramaz Digital GmbH, eine Personalberatung mit Fokus auf das Bäckerhandwerk, veranstaltet am 14.02.2023 um 11:00 Uhr ein kostenloses Webinar zum Thema „Bäckereien stark durch die Krise! Einnahmen“. Gastgeber. Das Training richtet sich an alle Führungskräfte und Personalverantwortlichen von Bäckereien, die lernen wollen, in Krisenzeiten die vorhandenen Ressourcen möglichst effizient einzusetzen. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Das Webinar wird nicht aufgezeichnet oder wiederholt.

Veranstalter Eyüp Aramaz: „Bäckereien sind derzeit besonders von den gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe betroffen, die der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat. Auch alteingesessene Bäckereien spüren den Druck. Vielerorts drastische Maßnahmen wie höhere Preise oder kürzere Öffnungszeiten.“ werden ergriffen, um den aktuellen Entwicklungen entgegenzuwirken.Trotzdem wechseln immer mehr Menschen zum Discounter, um Geld zu sparen.Für uns ist klar: In Krisenzeiten ist es wichtiger denn je, herkömmliche Konzepte zu verwerfen und neue Wege zu gehen. Ich freue mich darauf, den Teilnehmern in unserem Webinar einen wichtigen Einblick geben zu können, um diese Herausforderungen zu meistern.“

Das Webinar wird sich in erster Linie auf die Aramaz-Methoden konzentrieren, die bereits zahlreichen Bäckereien geholfen haben, ihre Reichweite und Allgegenwärtigkeit in der Region auszubauen. Die Teilnehmer erfahren, wie sie sich durch effiziente Werbemaßnahmen vom Wettbewerb abheben und durch geeignete Trainingssysteme die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie mit wenig Aufwand Ihren Umsatz steigern und gute Mitarbeiter langfristig an sich binden.

Neben Organisator Eyüp Aramaz tritt auch der Diplom-Betriebswirt Elmar Vogt auf, der das Bäckerhandwerk wie seine Westentasche kennt. Seit 2001 unterstützt er kleine und mittelständische Unternehmen als Unternehmensberater bei der Unternehmensführung. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Coaching von Bäckereien. Die langjährige Erfahrung und das umfassende Know-how von Elmar Vogt machen deutlich: Um erfolgreich aus der Krise hervorzugehen, müssen Bäckereien jetzt schnellstmöglich die richtigen Hebel in Bewegung setzen. Die dafür notwendigen Maßnahmen stellt der Diplom-Kaufmann im kostenlosen Webinar der Aramaz Digital GmbH vor.

„Wer auch in Krisenzeiten die Oberhand behalten will, muss frühzeitig Strategien und Maßnahmen entwickeln, um der Konkurrenz nicht hinterherzuhinken. In unserem Webinar geben wir einen Einblick, wie genau das gelingen kann Ich freue mich besonders auf die Impulse, die die Teilnehmer erhalten, um sie dann in ihrer Backstube umzusetzen“, sagt Eyüp Aramaz.

Unter https://www.aramaz-digital.de/baeckerwebinar/ können Sie sich für das Webinar anmelden.

