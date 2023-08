Eltern-Ultimatums stehen vor der Tür April Marie.

Der Reality-Star brachte ihr erstes Baby mit ihrem Freund zur Welt Cody Cooperteilte sie am 11. August mit.

„Das kleine Mädchen ist da!“ April schrieb auf Instagram neben Fotos des Paares im Krankenhaus. „Ich wusste, dass ich die Erfahrung unserer Entbindung und die Zeit im Krankenhaus privat miterleben wollte. So schwer es auch war, es geheim zu halten, ich bin so glücklich, es endlich mit euch teilen zu können … Ich weiß nur, dass es eine war eine lange Woche für uns, aber wir haben es geschafft!“

April – die erklärte, dass sie und Cody seit dem 8. August im Krankenhaus seien – gab weder ein Foto noch den Namen ihres kleinen Mädchens preis.

„Im Moment fühlt sich alles noch so völlig surreal an. Das kleine Mädchen ist gesund und so perfekt“, schrieb sie. „Die schmerzhaftesten 24+ Stunden meines Lebens und dennoch das schönste Erlebnis aller Zeiten. Ich werde es nie vergessen.“

Bereits im Februar teilte das Paar seine Babyneuigkeiten auf Instagram mit, zusammen mit einer Montage mit Schnappschüssen des Paares, das ein Ultraschallbild und einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. April hat den Beitrag mit der Überschrift versehen: „Das schwierigste Geheimnis, das wir je bewahren mussten! Bald erhältlich … 2023.“