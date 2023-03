De 25-jarige onthulde later dat zij en Cody, een in Texas gevestigde makelaar en vape-ondernemer, in december 2022 achter de zwangerschap kwamen.

“Deze eerste twee maanden zijn voorbijgevlogen, dus we kunnen ons alleen maar voorstellen hoe snel de tijd zal vliegen voordat je eindelijk in deze wereld komt en de onze volledig verandert”, deelde ze in een briefje van 14 februari gericht aan haar baby onderweg. “Tot die tijd kunnen mama en papa niet wachten om je te ontmoeten.”

Dus, hoe is dit liefdesverhaal ontstaan? April maakte contact met Cody na haar seizoen van Het ultimatumwaarop ze verscheen met toenmalig vriendje Jake Cunningham.

Hoewel April vast van plan was om vrijgezel te blijven na haar breuk met Jake in de finale, had het lot andere plannen. Zoals ze opmerkte tegen E! Nieuws in april 2022: “Mr. Right kwam langs en veegde me van mijn voeten. Terwijl ik mijn hete winter zou hebben, onderbrak hij het en we zijn al zes maanden aan het daten.”