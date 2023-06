Es kann eine Weile dauern, bis wir Antworten auf alle unsere Fragen rund um das Apple Vision Pro-Headset erhalten, da es erst 2024 auf den Markt kommt. Doch während die Entwickler Zeit mit der Software verbringen, dringen einige neue Fakten ans Licht.

Apple hat ein Software Development Kit veröffentlicht, mit dem Programmierer simulieren können, wie ihre Apps im Spatial Computing aussehen könnten – wenn auch vorerst in begrenztem Umfang. Im Juli wird Apple Entwicklerlabore in sechs Städten auf der ganzen Welt eröffnen und praktische Erfahrungen sammeln, um ihre Apps auf Vision Pro-Hardware zu testen.

Eines der ersten Dinge, die wir bei den aktuellen Tools für Entwickler gelernt haben, ist, dass es einen Reisemodus – und eine Geschwindigkeitsbegrenzung – sowie einen Gastmodus zum Ausleihen an einen Freund gibt und möglicherweise einen Termin für den Kauf vereinbaren muss .

Da seit der Enthüllung des Headsets auf der WWDC etwa ein Monat vergangen ist, gibt die dieswöchige Folge von One More Thing einen Überblick über all die neuen Dinge, die wir lernen – und bringt uns manchmal zu neuen Fragen. Sie können die Folge im oben eingebetteten Video ansehen.