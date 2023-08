CNN





Apple gab am Donnerstag bekannt, dass der Umsatz im Quartal, das am 1. Juli endete, um 1 % auf 81,8 Milliarden US-Dollar gesunken sei, was für das wertvollste Unternehmen der Welt den dritten Rückgang des Quartalsumsatzes im Jahresvergleich in Folge darstellt.

Es gab jedoch einige Lichtblicke. Das Unternehmen gab an, dass sein Dienstleistungsumsatz mit 21,1 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht habe. Das Dienstleistungsgeschäft – zu dem Apple Music und Apple TV+ gehören – ist ein immer wichtigerer Umsatztreiber für Apple.

Darüber hinaus übertrafen die Ergebnisse von Apple die Umsatz- und Gewinnschätzungen der Wall Street knapp.

Der iPhone-Umsatz belief sich im Quartal auf 39,7 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Mac-Umsatz belief sich im Quartal auf 6,8 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 7 %, und der iPad-Umsatz ging um fast 20 % zurück.

Die Aktien von Apple verloren im nachbörslichen Handel am Donnerstag um mehr als 1 %. Doch seit Jahresbeginn ist die Aktie um rund 50 % gestiegen.

In einer Erklärung zu den Gewinnergebnissen pries CEO Tim Cook die rosigen Zahlen im Dienstleistungssektor und die starke Leistung in den Schwellenmärkten.

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir im Juni-Quartal mit über einer Milliarde kostenpflichtigen Abonnements einen Rekordumsatz im Dienstleistungsbereich erzielt haben. Dank der robusten iPhone-Verkäufe verzeichneten wir in den Schwellenmärkten weiterhin Stärke“, sagte Cook.

In einem Telefonat mit Analysten am Donnerstag fügte Cook hinzu: „Wir sehen uns weiterhin einem uneinheitlichen makroökonomischen Umfeld gegenüber, einschließlich fast vier Prozentpunkten Gegenwind durch die Wechselkurse.“

„Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin langfristig agieren, dabei immer die Grenzen des Möglichen ausreizen und den Kunden immer in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen“, sagte Cook.

Das Juni-Quartal von Apple ist normalerweise das schwächste des Jahres für den Technologieriesen, der normalerweise im September neue iPhone-Modelle vorstellt. Oft warten Kunden mit einem Upgrade bis zur Veröffentlichung der neuen Modelle. Das Quartal endet auch vor den Schulanfangseinkäufen und den Dezemberferien.

Auch der jüngste Ergebnisbericht geht mit einem Einbruch der PC- und Smartphone-Verkäufe einher, nachdem es in den frühen Tagen der Pandemie zu einem anfänglichen Anstieg gekommen war. Laut vorläufigen Daten von Gartner, die letzten Monat veröffentlicht wurden, gingen die weltweiten PC-Lieferungen im letzten Quartal um 16,6 % zurück. Laut separaten vorläufigen Daten des Marktforschungsunternehmens IDC letzte Woche gingen die weltweiten Smartphone-Lieferungen im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,8 % zurück.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Bitte schauen Sie noch einmal nach Aktualisierungen.